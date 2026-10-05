Тайвань ожидает от Трампа решения о продаже оружия на $14 млрд на фоне сближения США с Китаем

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Представитель Тайваня в США Александр Юй заявил, что ожидает от президента Дональда Трампа одобрения нового пакета вооружений для острова на $14 млрд. В Тайбэе настаивают, что политика Вашингтона в отношении Тайваня не изменилась, несмотря на активизацию контактов Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Юя, решение о поставках оружия могло бы приниматься быстрее, однако Тайвань рассчитывает получить необходимое вооружение. Значительную часть пакета, по данным Bloomberg, должны составить средства противовоздушной обороны.

Соединенные Штаты очень хорошо понимают угрозу, которой мы подвергаемся, и, я уверен, предоставят нам необходимое оборудование – заявил представитель Тайваня.

Решение обещают принять "достаточно быстро"

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил Bloomberg, что Трамп примет решение по пакету вооружений "достаточно быстро", однако конкретных сроков не назвал.

Неопределенность вокруг поставок возникла на фоне контактов Трампа с Си Цзиньпином. Ранее американский президент называл продажу оружия Тайваню "очень хорошим козырем на переговорах" с Пекином.

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Юй подчеркнул, что перед предстоящими встречами Трампа и Си главная задача Тайваня – добиться, чтобы вопрос острова не стал предметом торга между двумя государствами. По его словам, необходимо "убедиться, что Тайвань не будет в меню".

В декабре Трамп одобрил продажу Тайваню вооружений на рекордные $11 млрд. В то же время Госдепартамент подчеркнул, что американское законодательство запрещает продажу оружия Китаю и что у Вашингтона нет никаких планов относительно таких поставок.

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