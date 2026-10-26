Від Китаю до Німеччини: ГУР виявило іноземне обладнання на російських виробництвах балістики
Київ • УНН
ГУР оприлюднило дані про 30 одиниць іноземного обладнання у ВПК рф. Його використовують для виробництва «Іскандерів», «Кинджалів» і «Цирконів».
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило інформацію про 30 одиниць технологічного обладнання іноземного виробництва, яке використовують російські підприємства для виготовлення балістичних ракет та їхніх компонентів. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ГУР МО України.
Попри санкційні обмеження, російський військово-промисловий комплекс продовжує залежати від закордонних технологій.
Деталі
На порталі War&Sanctions українська розвідка опублікувала дані про обладнання китайського, німецького, тайванського, американського, турецького, швейцарського та італійського виробництва, яке використовують російські підприємства для виготовлення ракет, висотомірів, аеродинамічних рулів, гіроскопів та інших компонентів озброєння. У ГУР зазначають, що росія досі не здатна повноцінно замінити промислове обладнання провідних світових виробників власними аналогами.
Водночас на російських оборонних підприємствах зростає кількість китайських верстатів та обробних центрів, зокрема п'ятиосьових. При цьому китайське обладнання також залежить від іноземних комплектуючих, серед яких європейські, японські та тайванські системи числового програмного керування, сервоприводи, високоточні шпинделі, підшипники та вимірювальні системи.
Серед виявленого розвідкою обладнання:
- п'ятиосьовий універсальний обробний центр GX-650 китайської компанії Hyper Machine Tool, який використовує Воткінський завод. Підприємство виготовляє балістичні ракети 9М723 "Іскандер-М" та ракетну частину аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал";
- токарні та фрезерні обробні центри китайського виробника Shtral, які використовує підприємство "ПЕМЗ "Молот" для виробництва блоків електронного обладнання ракет "Іскандер-М";
- вимірювальне обладнання німецької компанії Rohde & Schwarz, встановлене на підприємстві "УПКБ "Деталь", яке виготовляє висотоміри для ракет "Циркон".
У ГУР наголошують, що для обмеження можливостей росії продовжувати виробництво озброєння необхідно посилити міжнародний контроль за постачанням промислового обладнання та комплектуючих. Зокрема, розвідка закликає перевіряти кінцевих споживачів продукції та фактичні місця її використання, контролювати постачання запасних частин, програмного забезпечення і витратних матеріалів, а також регулярно проводити аудит дистриб'юторів та посередників.
Окрему увагу пропонують приділити розслідуванню випадків потрапляння іноземної продукції до російського ВПК та встановленню ланцюгів її постачання.
Крім того, українська розвідка закликає обмежити постачання систем числового програмного керування, інструментів та інших комплектуючих китайським виробникам, обладнання яких надходить на підприємства російської оборонної промисловості.
Нагадаємо
24 жовтня Президент України Володимир Зеленський увів санкції проти причетних до виробництва російської балістики.