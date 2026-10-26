Від Китаю до Німеччини: ГУР виявило іноземне обладнання на російських виробництвах балістики

Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти

Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти

Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти

Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти

Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський

Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський

Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський

Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський