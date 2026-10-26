От Китая до Германии: ГУР выявило иностранное оборудование на российских предприятиях по производству баллистических ракет

$45.200.1550.580.14
ukenru
Эксклюзив
12:15 • 4166 просмотра
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
11:48 • 3634 просмотра
Украина почти месяц ждет подписи Хегсета на ракеты для Patriot - Зеленский
11:27 • 7464 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских производств компонентов для ракет
11:11 • 8946 просмотра
Рада вслед за военным положением продлила мобилизацию
11:06 • 7670 просмотра
В ОП пока не подтверждают переговоры Зеленского в Брюсселе - в чем причина
07:10 • 17638 просмотра
Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
26 октября, 06:00 • 25416 просмотра
Курс валют от НБУ: доллар побил исторический рекорд, евро продолжает дорожать
26 октября, 02:22 • 33801 просмотра
Ночной удар по Запорожью: повреждены дома и автомобили, ранен человекPhoto
25 октября, 21:43 • 38852 просмотра
Пожар в харьковской многоэтажке унес жизнь человекаVideo
25 октября, 20:22 • 38206 просмотра
Трамп стремится к сближению с Путиным, а его политика может дать России решающее преимущество в войне — Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
2м/с
79%
752мм
Популярные новости
Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии и был избран на четвертый срок26 октября, 03:24 • 10131 просмотра
Перебои в работе Starshield снизили уровень перехвата российский дронов ВСУ — ISW26 октября, 04:33 • 8124 просмотра
В Норвегии разрешили отправлять Украине гражданские дроны после нарушения закона депутатом26 октября, 05:17 • 20718 просмотра
США "на пороге" трехсторонних переговоров по войне в Украине - Джонсон26 октября, 06:37 • 5112 просмотра
Ники Минаж в костюме от Gucci поддержала Трампа на предвыборном митингеVideo08:00 • 17461 просмотра
публикации
Бизнес может обжаловать новые ограничения бронирования: юрист объяснил, как действовать
Эксклюзив
12:15 • 4112 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
25 октября, 13:58 • 53093 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Эксклюзив
25 октября, 10:39 • 59702 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 82291 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 106152 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Александр Вучич
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Херсонская область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Ники Минаж в костюме от Gucci поддержала Трампа на предвыборном митингеVideo08:00 • 17471 просмотра
Jay-Z может стать главной звездой Супербоула 2027 года — СМИ25 октября, 20:18 • 29879 просмотра
В Вестминстерском аббатстве раскрыли тайну скелета, найденного более 200 лет назад25 октября, 19:05 • 30206 просмотра
Львовщина прощается с выдающимся украинским актёром и режиссёром Фёдором СтригуномPhoto25 октября, 18:17 • 34725 просмотра
В Риме сотни протестующих ворвались в Колизей и сломали входные воротаVideo25 октября, 18:10 • 30057 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Старлинк
Техника
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"

От Китая до Германии: ГУР выявило иностранное оборудование на российских предприятиях по производству баллистических ракет

Киев • УНН

 • 1302 просмотра

ГУР обнародовало данные о 30 единицах иностранного оборудования в ВПК РФ. Его используют для производства «Искандеров», «Кинжалов» и «Цирконов».

От Китая до Германии: ГУР выявило иностранное оборудование на российских предприятиях по производству баллистических ракет

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о 30 единицах технологического оборудования иностранного производства, которое используют российские предприятия для изготовления баллистических ракет и их компонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГУР МО Украины.

Несмотря на санкционные ограничения, российский военно-промышленный комплекс продолжает зависеть от зарубежных технологий.

Детали

На портале War&Sanctions украинская разведка опубликовала данные об оборудовании китайского, немецкого, тайваньского, американского, турецкого, швейцарского и итальянского производства, которое используют российские предприятия для изготовления ракет, высотомеров, аэродинамических рулей, гироскопов и других компонентов вооружения. В ГУР отмечают, что Россия до сих пор не способна полноценно заменить промышленное оборудование ведущих мировых производителей собственными аналогами.

В то же время на российских оборонных предприятиях увеличивается количество китайских станков и обрабатывающих центров, в частности пятиосевых. При этом китайское оборудование также зависит от иностранных комплектующих, среди которых европейские, японские и тайваньские системы числового программного управления, сервоприводы, высокоточные шпиндели, подшипники и измерительные системы.

Среди выявленного разведкой оборудования:

  • пятиосевой универсальный обрабатывающий центр GX-650 китайской компании Hyper Machine Tool, который использует Воткинский завод. Предприятие изготавливает баллистические ракеты 9М723 "Искандер-М" и ракетную часть аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал";
    • токарные и фрезерные обрабатывающие центры китайского производителя Shtral, которые использует предприятие "ПЭМЗ "Молот" для производства блоков электронного оборудования ракет "Искандер-М";
      • измерительное оборудование немецкой компании Rohde & Schwarz, установленное на предприятии "УПКБ "Деталь", которое изготавливает высотомеры для ракет "Циркон".

        В ГУР подчеркивают, что для ограничения возможностей России продолжать производство вооружения необходимо усилить международный контроль за поставками промышленного оборудования и комплектующих. В частности, разведка призывает проверять конечных потребителей продукции и фактические места ее использования, контролировать поставки запасных частей, программного обеспечения и расходных материалов, а также регулярно проводить аудит дистрибьюторов и посредников.

        Отдельное внимание предлагают уделить расследованию случаев попадания иностранной продукции в российский ВПК и установлению цепочек ее поставок.

        Кроме того, украинская разведка призывает ограничить поставки систем числового программного управления, инструментов и других комплектующих китайским производителям, оборудование которых поступает на предприятия российской оборонной промышленности.

        Напомним

        24 октября Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против причастных к производству российской баллистики.

        Александра Василенко

        Война в УкраинеНовости МираТехнологии
        Санкции
        Техника
        Война в Украине
        Главное управление разведки Украины
        Швейцария
        Х-47М2 "Кинжал"
        Тайвань
        9К720 Искандер
        Италия
        Германия
        Китай
        Турция
        Владимир Зеленский
        Соединённые Штаты