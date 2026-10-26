От Китая до Германии: ГУР выявило иностранное оборудование на российских предприятиях по производству баллистических ракет

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о 30 единицах технологического оборудования иностранного производства, которое используют российские предприятия для изготовления баллистических ракет и их компонентов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ГУР МО Украины.

Несмотря на санкционные ограничения, российский военно-промышленный комплекс продолжает зависеть от зарубежных технологий.

Детали

На портале War&Sanctions украинская разведка опубликовала данные об оборудовании китайского, немецкого, тайваньского, американского, турецкого, швейцарского и итальянского производства, которое используют российские предприятия для изготовления ракет, высотомеров, аэродинамических рулей, гироскопов и других компонентов вооружения. В ГУР отмечают, что Россия до сих пор не способна полноценно заменить промышленное оборудование ведущих мировых производителей собственными аналогами.

В то же время на российских оборонных предприятиях увеличивается количество китайских станков и обрабатывающих центров, в частности пятиосевых. При этом китайское оборудование также зависит от иностранных комплектующих, среди которых европейские, японские и тайваньские системы числового программного управления, сервоприводы, высокоточные шпиндели, подшипники и измерительные системы.

Среди выявленного разведкой оборудования:

пятиосевой универсальный обрабатывающий центр GX-650 китайской компании Hyper Machine Tool, который использует Воткинский завод. Предприятие изготавливает баллистические ракеты 9М723 "Искандер-М" и ракетную часть аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал";

токарные и фрезерные обрабатывающие центры китайского производителя Shtral, которые использует предприятие "ПЭМЗ "Молот" для производства блоков электронного оборудования ракет "Искандер-М";

измерительное оборудование немецкой компании Rohde & Schwarz, установленное на предприятии "УПКБ "Деталь", которое изготавливает высотомеры для ракет "Циркон".

В ГУР подчеркивают, что для ограничения возможностей России продолжать производство вооружения необходимо усилить международный контроль за поставками промышленного оборудования и комплектующих. В частности, разведка призывает проверять конечных потребителей продукции и фактические места ее использования, контролировать поставки запасных частей, программного обеспечения и расходных материалов, а также регулярно проводить аудит дистрибьюторов и посредников.

Отдельное внимание предлагают уделить расследованию случаев попадания иностранной продукции в российский ВПК и установлению цепочек ее поставок.

Кроме того, украинская разведка призывает ограничить поставки систем числового программного управления, инструментов и других комплектующих китайским производителям, оборудование которых поступает на предприятия российской оборонной промышленности.

Напомним

24 октября Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против причастных к производству российской баллистики.