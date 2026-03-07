НБУ готовий підкріпити банки готівковою валютою - ситуація на ринку стабільна

Національний банк України готовий за потреби підкріпити каси банків готівковою іноземною валютою. Для цього 9 березня 2026 року регулятор проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

Деталі

У НБУ пояснили, що таке рішення є превентивним і спрямоване на підтримку достатньої готівкової валютної ліквідності банків для задоволення попиту населення.

За даними регулятора, наразі ситуація на готівковому валютному ринку залишається стабільною, а банки мають достатній запас готівкової валюти. Обсяг її середньоденних залишків у касах банків відповідає показникам минулого року.

Водночас у Нацбанку зазначили, що незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити тимчасові логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону. Саме тому регулятор готовий проводити відповідні операції для підкріплення кас банків.

Частота та обсяги таких операцій залежатимуть від потреб банківської системи у готівковій валютній ліквідності.

У НБУ також наголосили, що загалом валютний ринок залишається стійким. За режиму керованої гнучкості курс реагує на зміну балансу між попитом і пропозицією валюти.

За словами регулятора, цього тижня на ринок вплинули кілька ситуативних факторів. Зокрема, активізація бойових дій на Близькому Сході підвищила волатильність на світових товарних і фінансових ринках. Крім того, на початку місяця традиційно зростає попит на валюту через операції банків із картками та готівкою після вихідних, оновлення лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням і перерахування дивідендів бізнесом.

У міру зникнення цих чинників баланс на валютному ринку поступово поліпшується, що впливає і на курсову динаміку.

Національний банк запевнив, що уважно стежить за ситуацією та за потреби згладжуватиме надмірні коливання курсу. Обсяг міжнародних резервів, за оцінкою регулятора, залишається достатнім для підтримання стабільності валютного ринку.

Також у НБУ підкреслили, що операції з обміну готівкової та безготівкової валюти між регулятором і банками не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала Угорщина