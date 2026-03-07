НБУ готовий підкріпити банки готівковою валютою - ситуація на ринку стабільна

$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 6268 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 14134 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 15039 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 17730 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 38268 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 52433 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 59396 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43827 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 78445 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29912 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Публікації
Ексклюзиви
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війниPhoto7 березня, 06:00 • 10748 перегляди
Польща активувала військову авіацію через ракетну атаку рф на Україну7 березня, 06:17 • 3866 перегляди
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"7 березня, 07:12 • 11527 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 11946 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5228 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 42545 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 49496 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 78448 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 48269 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 56066 перегляди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Михайло Федоров
Україна
Харків
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"13:15 • 3150 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"12:43 • 5430 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком09:47 • 12051 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 20077 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 20335 перегляди
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

НБУ готовий підкріпити банки готівковою валютою - ситуація на ринку стабільна

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Нацбанк проведе обмін безготівкової валюти на готівку 9 березня 2026 року. Захід зумовлений логістичними проблемами після захоплення машин Ощадбанку.

НБУ готовий підкріпити банки готівковою валютою - ситуація на ринку стабільна

Національний банк України готовий за потреби підкріпити каси банків готівковою іноземною валютою. Для цього 9 березня 2026 року регулятор проведе операцію з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Про це повідомляє Національний банк України, передає УНН.

Деталі

У НБУ пояснили, що таке рішення є превентивним і спрямоване на підтримку достатньої готівкової валютної ліквідності банків для задоволення попиту населення.

За даними регулятора, наразі ситуація на готівковому валютному ринку залишається стабільною, а банки мають достатній запас готівкової валюти. Обсяг її середньоденних залишків у касах банків відповідає показникам минулого року.

Водночас у Нацбанку зазначили, що незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини може спричинити тимчасові логістичні труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону. Саме тому регулятор готовий проводити відповідні операції для підкріплення кас банків.

Частота та обсяги таких операцій залежатимуть від потреб банківської системи у готівковій валютній ліквідності.

У НБУ також наголосили, що загалом валютний ринок залишається стійким. За режиму керованої гнучкості курс реагує на зміну балансу між попитом і пропозицією валюти.

За словами регулятора, цього тижня на ринок вплинули кілька ситуативних факторів. Зокрема, активізація бойових дій на Близькому Сході підвищила волатильність на світових товарних і фінансових ринках. Крім того, на початку місяця традиційно зростає попит на валюту через операції банків із картками та готівкою після вихідних, оновлення лімітів на онлайн-купівлю валюти населенням і перерахування дивідендів бізнесом.

У міру зникнення цих чинників баланс на валютному ринку поступово поліпшується, що впливає і на курсову динаміку.

Національний банк запевнив, що уважно стежить за ситуацією та за потреби згладжуватиме надмірні коливання курсу. Обсяг міжнародних резервів, за оцінкою регулятора, залишається достатнім для підтримання стабільності валютного ринку.

Також у НБУ підкреслили, що операції з обміну готівкової та безготівкової валюти між регулятором і банками не впливатимуть на обсяг міжнародних резервів України.

У НБУ працюють над поверненням "вантажу" з інкасаторських авто, які затримала Угорщина06.03.26, 21:45 • 13270 переглядiв

Андрій Тимощенков

ЕкономікаФінанси
Банківська картка
Ощадбанк
Національний банк України
Угорщина
Україна