НБУ готов подкрепить банки наличной валютой – ситуация на рынке стабильна

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Нацбанк проведет обмен безналичной валюты на наличные 9 марта 2026 года. Мероприятие обусловлено логистическими проблемами после захвата машин Ощадбанка.

НБУ готов подкрепить банки наличной валютой – ситуация на рынке стабильна

Национальный банк Украины готов при необходимости подкрепить кассы банков наличной иностранной валютой. Для этого 9 марта 2026 года регулятор проведет операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную. Об этом сообщает Национальный банк Украины, передает УНН.

Детали

В НБУ пояснили, что такое решение является превентивным и направлено на поддержание достаточной наличной валютной ликвидности банков для удовлетворения спроса населения.

По данным регулятора, сейчас ситуация на наличном валютном рынке остается стабильной, а банки имеют достаточный запас наличной валюты. Объем ее среднедневных остатков в кассах банков соответствует показателям прошлого года.

В то же время в Нацбанке отметили, что незаконный захват инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии может вызвать временные логистические трудности с доставкой наличной валюты из-за границы. Именно поэтому регулятор готов проводить соответствующие операции для подкрепления касс банков.

Частота и объемы таких операций будут зависеть от потребностей банковской системы в наличной валютной ликвидности.

В НБУ также подчеркнули, что в целом валютный рынок остается устойчивым. При режиме управляемой гибкости курс реагирует на изменение баланса между спросом и предложением валюты.

По словам регулятора, на этой неделе на рынок повлияли несколько ситуативных факторов. В частности, активизация боевых действий на Ближнем Востоке повысила волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. Кроме того, в начале месяца традиционно растет спрос на валюту из-за операций банков с картами и наличными после выходных, обновления лимитов на онлайн-покупку валюты населением и перечисления дивидендов бизнесом.

По мере исчезновения этих факторов баланс на валютном рынке постепенно улучшается, что влияет и на курсовую динамику.

Национальный банк заверил, что внимательно следит за ситуацией и при необходимости будет сглаживать чрезмерные колебания курса. Объем международных резервов, по оценке регулятора, остается достаточным для поддержания стабильности валютного рынка.

Также в НБУ подчеркнули, что операции по обмену наличной и безналичной валюты между регулятором и банками не будут влиять на объем международных резервов Украины.

Андрей Тимощенков

ЭкономикаФинансы
