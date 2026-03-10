Війна проти Ірану рятує економіку рф через ріст цін на нафту - Politico

російський диктатор володимир путін опинився перед непростим вибором - обмежити або повністю припинити війну проти України або ризикнути серйозно зашкодити своїй економіці. До того ж у світі з’явилась ще одна проблема - бойові дії на Близькому Сході між Іраном з одного боку і США та Ізраїлем - з іншого. Після атак на іранські нафтові об'єкти минулими вихідними, ціни на нафту злетіли до понад 100 доларів за барель, досягнувши найвищого рівня з літа 2022 року, коли ринки різко зросли після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Для росії стрибок цін на нафту є економічним виграшем у вирішальний момент, оскільки вартість чотирьох років війни в Україні загрожувала перерости у внутрішню економічну кризу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Бюджетний план російського міністерства фінансів на цей рік передбачав базовий показник у 59 доларів за барель нафти марки Urals, основної експортної суміші країни. Але в січні доходи від енергетики впали до найнижчого рівня з 2020 року, що погіршило і без того невтішні податкові надходження.

Однак навіть попри західні санкції і нестачу робочої сили, це був далеко не крах російської економіки, заявив Сергій Вакуленко, старший науковий співробітник Центру Карнегі "росія-Євразія".

Водночас російський уряд ніколи не ставив за мету припинити війну проти України. Але згодом, коли Ізраїль і США атакували Іран, судноплавство через Ормузьку протоку зупинилося, що спричинило стрімке зростання цін на нафту.

За словами російського опозиційного політика і колишнього заступника міністра енергетики рф володимира мілова, москва отримала свій "рятувальний круг". Він додав: замість того, щоб продавати нафту зі знижкою через західні санкції, росія тепер може отримувати за неї вищі ціни, оскільки її основні покупці - Індія та Китай - намагаються забезпечити себе поставками.

Однак експерти попереджають, що москві ще зарано святкувати перемогу.

Для того, щоб економіка відчула значну різницю, росії потрібно, щоб ціни на нафту залишалися на поточному рівні приблизно впродовж року. Один-два місяці високих цін, безумовно, допоможуть, але не врятують ситуацію - заявив володимир мілов.

Сергій Вакуленко вважає, що короткочасний стрибок цін лише допоможе відкласти прийняття складних рішень.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Іран планує ввести мита на танкери та судна в Перській затоці.