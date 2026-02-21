Чотири автомобілі зіткнулися на трасі Київ-Харків, серед постраждалих дворічна дитина
Київ • УНН
На Полтавщині сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Постраждали дворічна дитина та дві жінки, їх госпіталізовано.
У Полтавській області сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів - одну з автівок після зіткнення відкинуло на ще два легковика, у якій травмовано малолітню дитину та двох жінок, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася близько 10:45 19 лютого на 277-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Красногорівка Миргородського району.
За попередньою версією слідства, автомобіль Volkswagen, під керуванням 51-річного водія, зітнувся із автомобілем SEAT, за кермом якого перебував 61-річний чоловік. Після зіткнення SEAT відкинуло на автомобілі марок OPEL і Renault, повідомили у поліції.
"Унаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля Volkswagen (жінка віком 30 років та дворічна дитина), а також 58-річна пасажирка автомобіля SEAT отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні", - ідеться у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.
