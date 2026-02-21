$43.270.00
Ексклюзив
08:00 • 3674 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 16795 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 28424 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 23614 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 28665 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 26940 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
20 лютого, 12:53 • 23256 перегляди
ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти росії наступного понеділка - Каллас
20 лютого, 12:27 • 26363 перегляди
Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд - Bloomberg
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 49081 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
20 лютого, 09:43 • 15748 перегляди
10 тисяч північнокорейських солдатів зараз у росії і навчаються гібридній війні - Зеленський
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Чотири автомобілі зіткнулися на трасі Київ-Харків, серед постраждалих дворічна дитина

Київ • УНН

 • 20 перегляди

На Полтавщині сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Постраждали дворічна дитина та дві жінки, їх госпіталізовано.

Чотири автомобілі зіткнулися на трасі Київ-Харків, серед постраждалих дворічна дитина

У Полтавській області сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів - одну з автівок після зіткнення відкинуло на ще два легковика, у якій травмовано малолітню дитину та двох жінок, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася близько 10:45 19 лютого на 277-му кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Красногорівка Миргородського району. 

За попередньою версією слідства, автомобіль Volkswagen, під керуванням 51-річного водія, зітнувся із автомобілем SEAT, за кермом якого перебував 61-річний чоловік. Після зіткнення SEAT відкинуло на автомобілі марок OPEL і Renault, повідомили у поліції.

"Унаслідок ДТП двоє пасажирів автомобіля Volkswagen (жінка віком 30 років та дворічна дитина), а також 58-річна пасажирка автомобіля SEAT отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні", - ідеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.

Юлія Шрамко

