У Кривому Розі сталася ДТП за участю судді: водійка на BMW збила 11-річного хлопчика на переході

У Кривому Розі за участю судді сталася ДТП, у якій збили 11-річного хлопчика на пішохідному переході, дитина перебуває у тяжкому стані, відкрито кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі сталася ДТП за участі судді одного з районних судів. За попередніми даними, водійка BMW здійснила наїзд на 11-річного хлопчика, який разом із мамою переходив дорогу на регульованому пішохідному переході - повідомили в прокуратурі.

Деталі

Як повідомляється, дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була терміново госпіталізована. Хлопець перебуває у тяжкому стані, зазначили у прокуратурі.

Проводяться першочергові слідчі дії: вилучають відео з місця події та встановлюють обставини аварії.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури відкрито провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 ККУ).

У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування ДТП за участю судді районного суду Кривого Рогу, внаслідок якої травмовано дитину.

"За попередніми даними, 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження", - підтвердили у ДБР.

ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді