У ЄС розглядають 5 кроків для вступу України вже у 2027 році - Politico
9 лютого, 22:01 • 13140 перегляди
Українському скелетоністу заборонили використовувати шолом із зображенням вбитих спортсменів: Зеленський відреагував
9 лютого, 20:00 • 24640 перегляди
ЄС готує санкції проти портів Грузії та Індонезії за співпрацю з "тіньовим флотом" рф - ЗМІ
9 лютого, 19:32 • 22532 перегляди
Вівторок та середа, через низькі температури, пройдуть у складних графіках - Шмигаль
9 лютого, 18:49 • 21829 перегляди
Зеленський заявив, що документи по гарантіях безпеки готові
9 лютого, 18:25 • 19805 перегляди
ЄС готує низку варіантів щодо закріплення членства України у майбутній мирній угоді - ЗМІ
Ексклюзив
9 лютого, 16:18 • 17909 перегляди
Київ отримав 9 МВт резервних електропотужностей: що це дає місту та наскільки цього вистачить
Ексклюзив
9 лютого, 15:20 • 19492 перегляди
Антидепресанти без міфів: що це за ліки, кому вони справді потрібні і чому їх не варто боятися
9 лютого, 08:22 • 29906 перегляди
Найближча ніч в Україні схоже завершить період "лютої холоднечі" - синоптик
9 лютого, 07:43 • 48047 перегляди
ЄС готується до насиченого дипломатичного тижня із зустріччю лідерів, Федоровим та Зеленським - Politico
У Кривому Розі сталася ДТП за участю судді: водійка на BMW збила 11-річного хлопчика на переході

Київ • УНН

 • 1862 перегляди

У Кривому Розі суддя на BMW, за попередніми даними, збила 11-річного хлопчика на пішохідному переході. Дитина перебуває у тяжкому стані, відкрито кримінальне провадження.

У Кривому Розі сталася ДТП за участю судді: водійка на BMW збила 11-річного хлопчика на переході

У Кривому Розі за участю судді сталася ДТП, у якій збили 11-річного хлопчика на пішохідному переході, дитина перебуває у тяжкому стані, відкрито кримінальне провадження, повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі сталася ДТП за участі судді одного з районних судів. За попередніми даними, водійка BMW здійснила наїзд на 11-річного хлопчика, який разом із мамою переходив дорогу на регульованому пішохідному переході

- повідомили в прокуратурі.

Деталі

Як повідомляється, дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була терміново госпіталізована. Хлопець перебуває у тяжкому стані, зазначили у прокуратурі.

Проводяться першочергові слідчі дії: вилучають відео з місця події та встановлюють обставини аварії.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури відкрито провадження за фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 ККУ).

У ДБР повідомили, що розпочали досудове розслідування ДТП за участю  судді районного суду Кривого Рогу, внаслідок якої травмовано дитину.

"За попередніми даними, 9 лютого близько 16:30 у Кривому Розі суддя, керуючи автомобілем BMW, здійснила наїзд на хлопчика 2014 року народження", - підтвердили у ДБР.

ДТП з двома постраждалими дітьми у Харкові: вручено підозру судді20.12.25, 14:29 • 4468 переглядiв

Юлія Шрамко

