В Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи: водитель на BMW сбила 11-летнего мальчика на переходе
Киев • УНН
В Кривом Роге судья на BMW, по предварительным данным, сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок находится в тяжелом состоянии, открыто уголовное производство.
В Кривом Роге с участием судьи произошло ДТП, в котором сбили 11-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок находится в тяжелом состоянии, открыто уголовное производство, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.
9 февраля около 16:30 в Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи одного из районных судов. По предварительным данным, водитель BMW совершила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе
Детали
Как сообщается, ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Мальчик находится в тяжелом состоянии, отметили в прокуратуре.
Проводятся первоочередные следственные действия: изымаются видео с места происшествия и устанавливаются обстоятельства аварии.
Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры открыто производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УКУ).
В ГБР сообщили, что начали досудебное расследование ДТП с участием судьи районного суда Кривого Рога, в результате которого травмирован ребенок.
"По предварительным данным, 9 февраля около 16:30 в Кривом Роге судья, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на мальчика 2014 года рождения", - подтвердили в ГБР.
