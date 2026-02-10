$43.030.02
В Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи: водитель на BMW сбила 11-летнего мальчика на переходе

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Кривом Роге судья на BMW, по предварительным данным, сбила 11-летнего мальчика на пешеходном переходе. Ребенок находится в тяжелом состоянии, открыто уголовное производство.

В Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи: водитель на BMW сбила 11-летнего мальчика на переходе

В Кривом Роге с участием судьи произошло ДТП, в котором сбили 11-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок находится в тяжелом состоянии, открыто уголовное производство, сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

9 февраля около 16:30 в Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи одного из районных судов. По предварительным данным, водитель BMW совершила наезд на 11-летнего мальчика, который вместе с мамой переходил дорогу на регулируемом пешеходном переходе

- сообщили в прокуратуре.

Детали

Как сообщается, ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был срочно госпитализирован. Мальчик находится в тяжелом состоянии, отметили в прокуратуре.

Проводятся первоочередные следственные действия: изымаются видео с места происшествия и устанавливаются обстоятельства аварии.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры открыто производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего тяжкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 286 УКУ).

В ГБР сообщили, что начали досудебное расследование ДТП с участием судьи районного суда Кривого Рога, в результате которого травмирован ребенок.

"По предварительным данным, 9 февраля около 16:30 в Кривом Роге судья, управляя автомобилем BMW, совершила наезд на мальчика 2014 года рождения", - подтвердили в ГБР.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Генеральный прокурор Украины
Днепропетровская область
Кривой Рог