Четыре автомобиля столкнулись на трассе Киев-Харьков, среди пострадавших двухлетний ребенок

$43.270.00
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
08:00 • 3672 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 16795 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
20 февраля, 18:27 • 28424 просмотра
Венгрия заблокировала 90 млрд евро помощи для Украины - FT
20 февраля, 16:35 • 23614 просмотра
Из-за оттепели уровень воды в реках Украины вырастет: какие области может подтопить
20 февраля, 14:46 • 28665 просмотра
Украина рассчитывает на еще один раунд трехсторонних переговоров в феврале, ответы готовы и приоритеты определены - Зеленский
20 февраля, 13:29 • 26940 просмотра
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
20 февраля, 12:53 • 23256 просмотра
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
20 февраля, 12:27 • 26363 просмотра
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 49081 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
20 февраля, 09:43 • 15748 просмотра
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1.3м/с
69%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Банки РФ сокращают программы лояльности и выплаты кэшбэка из-за кризиса в экономике – СВР20 февраля, 23:37 • 4596 просмотра
Мерц подтвердил безоговорочную поддержку Украины и призвал ЕС говорить с агрессором языком силы21 февраля, 00:00 • 5914 просмотра
Трамп ввел глобальные 10-процентные пошлины в ответ на решение Верховного судаPhoto21 февраля, 00:13 • 14975 просмотра
Трамп посетит Китай в следующем месяце для обсуждения торговой политики после отмены тарифов21 февраля, 00:51 • 3880 просмотра
Южная Корея рассматривает возможность присоединения к программе PURL для поддержки Украины вооружением04:48 • 7338 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 28988 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 38262 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 49081 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 67114 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 104251 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Вашингтон
Иран
Пентагон
Реклама
УНН Lite
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto08:33 • 1428 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью07:37 • 2862 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 10586 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 13327 просмотра
"Нашла любовь на склоне лет" - Лилия Сандулеса тайно вышла замуж в пятый раз во время войны20 февраля, 13:28 • 19059 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Золото

Четыре автомобиля столкнулись на трассе Киев-Харьков, среди пострадавших двухлетний ребенок

Киев • УНН

 • 26 просмотра

В Полтавской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадали двухлетний ребенок и две женщины, они госпитализированы.

Четыре автомобиля столкнулись на трассе Киев-Харьков, среди пострадавших двухлетний ребенок

В Полтавской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей - один из автомобилей после столкновения отбросило на еще два легковых автомобиля, в котором травмированы малолетний ребенок и две женщины, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Подробности

ДТП произошло около 10:45 19 февраля на 277-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, вблизи села Красногоровка Миргородского района. 

По предварительной версии следствия, автомобиль Volkswagen, под управлением 51-летнего водителя, столкнулся с автомобилем SEAT, за рулем которого находился 61-летний мужчина. После столкновения SEAT отбросило на автомобили марок OPEL и Renault, сообщили в полиции.

"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля Volkswagen (женщина в возрасте 30 лет и двухлетний ребенок), а также 58-летняя пассажирка автомобиля SEAT получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет следствие.

В Кривом Роге произошло ДТП с участием судьи: водитель на BMW сбила 11-летнего мальчика на переходе10.02.26, 10:26 • 4999 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Полтавская область
Volkswagen
Украина