Четыре автомобиля столкнулись на трассе Киев-Харьков, среди пострадавших двухлетний ребенок
Киев • УНН
В Полтавской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Пострадали двухлетний ребенок и две женщины, они госпитализированы.
В Полтавской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей - один из автомобилей после столкновения отбросило на еще два легковых автомобиля, в котором травмированы малолетний ребенок и две женщины, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Подробности
ДТП произошло около 10:45 19 февраля на 277-м километре автодороги Киев-Харьков-Довжанский, вблизи села Красногоровка Миргородского района.
По предварительной версии следствия, автомобиль Volkswagen, под управлением 51-летнего водителя, столкнулся с автомобилем SEAT, за рулем которого находился 61-летний мужчина. После столкновения SEAT отбросило на автомобили марок OPEL и Renault, сообщили в полиции.
"В результате ДТП двое пассажиров автомобиля Volkswagen (женщина в возрасте 30 лет и двухлетний ребенок), а также 58-летняя пассажирка автомобиля SEAT получили телесные повреждения и доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняет следствие.
