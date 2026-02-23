В Киеве осудили женщину, совершившую смертельное ДТП в нетрезвом состоянии

Киевлянку признали виновной в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека. Приговор получил и ее знакомый, который позволил нетрезвой женщине управлять автомобилем. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры жительница Киева признана виновной в совершении смертельного ДТП, в результате которого погибли два человека. Приговор получил и ее знакомый, который позволил нетрезвой женщине управлять автомобилем. Смертельное ДТП произошло в ноябре 2023 года на ул. Старокиевской в Киеве", - говорится в сообщении

По предварительной информации, женщина, которой на тот момент было 20 лет, управляла автомобилем Audi в состоянии алкогольного опьянения. Она выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным автомобилем Toyota. В результате ДТП погибли его 40-летний водитель и 39-летний пассажир.

"Установлено, что виновница ДТП села за руль за несколько минут до аварии. До этого автомобилем управлял ее знакомый, который на момент аварии был пассажиром. Отметим, что по решениям судов и мужчина, и женщина были лишены права управлять транспортными средствами из-за привлечения к административной ответственности по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении

Также, по материалам дела, после ДТП водитель Audi вместе с пассажиром поехали в частную больницу, откуда сбежали, а затем их задержали.

"Приговором Голосеевского районного суда Киева 22-летняя жительница Киева признана виновной в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло гибель нескольких человек и невыполнении решения суда о запрете управления транспортным средством (по ч. 4 ст. 286-1, ч. 1. ст. 382 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Женщина приговорена к 11 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 10 лет, и ее пассажир приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком в 3 года

Также обвиняемая должна компенсировать 5,3 млн гривен родным погибших в ДТП.

