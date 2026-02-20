Audi RS5 2026 представили на загал - з потужністю гібридного двигуна V6, але значно важчий

Mercedes-AMG і BMW M вже пропонують плагін-гібриди і тепер настала черга Audi Sport представити електрифіковані спортивні моделі. Новий RS5 нагадує про те, що посилення норм викидів змушує найбільших гравців галузі адаптувати свої вражаючі автомобілі до суворіших вимог європейського законодавства, повідомляє Motor1.com, пише УНН.

Деталі

Перший плагін-гібрид (PHEV) від Audi в Інгольштадті з індексом RS "покликаний знайти правильний баланс між старим підходом і новою ерою електрифікації", пише видання. Замість того, щоб зменшити об'єм двигуна до чотирициліндрового, Audi Sport зберегла під капотом 2,9-літровий двигун V6 з подвійним турбонаддувом. Тепер він розвиває 503 кінські сили, що на 59 к.с. більше, ніж у попередника.

Потужність передається на колеса через восьмиступінчасту автоматичну коробку передач і нову систему Quattro з розподілом крутного моменту на задній осі. Audi Sport розробила режим RS зі збільшеним крутним моментом для захопливих витівок на задній осі, хоча цей, по суті, режим дрифту призначений лише для "доріг без публіки". Коробка передач Tiptronic в парі з диференціалом, що самоблокується, може передавати до 85 відсотків крутного моменту на задню вісь. Залежно від умов руху до 70 відсотків може передаватися на передні колеса.

На цей раз шестициліндровий двигун працює не сам. Він працює в парі з електродвигуном потужністю 174 л. У сукупності гібридна система з можливістю підзарядки від мережі забезпечує значні 630 л. і 825 Нм крутного моменту. Непогано для моделі, яка конкурує в тому ж класі, що і знятий з виробництва A4, зауважує видання.

Як і очікувалося, новий RS5 неймовірно швидкий. Audi заявляє про розгін від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди і максимальну швидкість 285 км/год. Вам не доведеться постійно покладатися на бензиновий двигун, тому що батарея ємністю 25,9 кВт·год дозволяє використовувати повністю електричний режим. У місті водії можуть проїхати до 87 км без використання палива. Повна зарядка після розрядки займає близько двох з половиною годин.

"Але хоча новий RS5, здається, пропонує найкраще з обох світів, є одна істотна вада: вага. Так, автомобіль став значно важчим. Більш практичний Avant важить 2370 кілограмів у європейській комплектації. Це суттєве збільшення на 625 кілограмів, порівняно з попередником. Ого", - ідеться у публікації.

У той же час, RS5 Avant на 280 кг важче, ніж більший RS6 Avant із неелектрифікованим V8. Збільшення маси обумовлено не лише наявністю гібридної силової установки. Базова модель A5 також значно більша, ніж замінена нею A4. Аналогічно очікується, що наступний RS6 також додасть у вазі, якщо збереже V8, додасть електродвигун і збільшиться в розмірах, пише видання.

Якщо не брати до уваги технічні характеристики, новий RS5, пише видання, "виглядає фантастично, принаймні зовні". Широкий кузов оснащений функціональними повітрозабірниками на передніх крилах і великими овальними наконечниками вихлопних труб, розташованими ближче до центру бампера.

Моделі RS приблизно на 9 сантиметрів ширші за стандартний A5 як спереду, так і ззаду, де опціонально встановлюються керамічні гальма за 20- або 21-дюймовими колесами. Темніші матричні світлодіодні фари і чорні "чотири кільця" посилюють візуальну ефектність, доповнену мотивом шахового прапора, що повторюється в OLED-задніх ліхтарях. Масивні передні повітрозабірники та задні спойлери для обох типів кузова не залишають сумнівів, що це топова версія A5, зауважує видання.

Усередині зміни, як зазначається, менш радикальні. Тут, як і раніше, багато глянсової чорної обробки, триекранний дисплей з товстими рамками і звичні сенсорні елементи управління. Audi оновила салон, встановивши сидіння з обіймаючою тіло посадкою, стандартним електричним регулюванням і функцією масажу. Базова версія RS5 не має шкіряної оббивки, тоді як більш дорогі комплектації пропонують на вибір червону чи сіру шкіру.

У салоні також встановлено обтягнуте шкірою кермо зі сплощеними верхньою та нижньою частинами, доповнене кнопками RS для перемикання режимів руху та активації функції прискорення. Вона триває 10 секунд, розблокуючи максимальну потужність для обгону чи враження пасажирів. Контрастний рядок, чорна оббивка стелі та декоративні вставки завершують список змін.

Audi планує запустити нові моделі RS5 у Європі у першому кварталі цього року. У Німеччині седан RS5 коштує від 106 200 євро, а практичніший універсал RS5 – від 107 850 євро. Постачання клієнтам заплановано на літо цього року. У США автомобіль з'явиться наступного року, але Audi не готова підтвердити, чи з'явиться універсал.

