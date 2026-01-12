Електромобіль AUDI E5 Sportback став "Автомобілем року в Китаї 2026"
Київ • УНН
Електричний фастбек AUDI E5 Sportback став "Автомобілем року в Китаї 2026". Ця модель, розроблена спільно з SAIC, призначена виключно для китайського ринку.
Китайський суббренд компанії Audi - AUDI (назва пишеться великими літерами та без традиційних чотирьох кілець) - здобув головну нагороду премії "Автомобіль року в Китаї 2026". Перемогу приніс електричний фастбек E5 Sportback, розроблений спільно з китайським концерном SAIC. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
Деталі
AUDI E5 Sportback створений ексклюзивно для китайського ринку і не продається в інших країнах. Модель побудована на новій цифровій платформі ADP, що поєднує німецьку інженерію з китайськими ІТ-рішеннями.
Nvidia та Tesla обрали різні стратегії для досягнення автономного водіння11.01.26, 01:02 • 3402 перегляди
Ключові характеристики топової версії:
- Потужність: 579 кВт (776 к.с.);
- Розгін: 0–100 км/год за 3,4 секунди;
- Запас ходу: до 770 км на одному заряді;
- Ціна: старт від $33 000.
Тріумф над місцевими конкурентами
Нагорода є знаковою, оскільки E5 Sportback зумів випередити сильних місцевих гравців, таких як BYD та Nio. Експерти зазначають, що успіх забезпечили агресивна цінова політика та технологічне оснащення, зокрема 59-дюймовий панорамний дисплей і передові системи допомоги водієві. За перші 30 хвилин після старту продажів бренд отримав понад 10 000 замовлень, що підтверджує високий попит на європейську преміальну якість у локальній адаптації.
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила10.01.26, 03:01 • 13629 переглядiв