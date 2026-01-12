Електромобіль AUDI E5 Sportback став "Автомобілем року в Китаї 2026"

Китайський суббренд компанії Audi - AUDI (назва пишеться великими літерами та без традиційних чотирьох кілець) - здобув головну нагороду премії "Автомобіль року в Китаї 2026". Перемогу приніс електричний фастбек E5 Sportback, розроблений спільно з китайським концерном SAIC. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

AUDI E5 Sportback створений ексклюзивно для китайського ринку і не продається в інших країнах. Модель побудована на новій цифровій платформі ADP, що поєднує німецьку інженерію з китайськими ІТ-рішеннями.

Ключові характеристики топової версії:

Потужність: 579 кВт (776 к.с.);

Розгін: 0–100 км/год за 3,4 секунди;

Запас ходу: до 770 км на одному заряді;

Ціна: старт від $33 000.

Тріумф над місцевими конкурентами

Нагорода є знаковою, оскільки E5 Sportback зумів випередити сильних місцевих гравців, таких як BYD та Nio. Експерти зазначають, що успіх забезпечили агресивна цінова політика та технологічне оснащення, зокрема 59-дюймовий панорамний дисплей і передові системи допомоги водієві. За перші 30 хвилин після старту продажів бренд отримав понад 10 000 замовлень, що підтверджує високий попит на європейську преміальну якість у локальній адаптації.

