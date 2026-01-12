$42.990.00
11 січня, 18:21 • 10280 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 16491 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 18186 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 19887 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 36409 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 29071 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33061 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43367 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67449 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44864 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Електромобіль AUDI E5 Sportback став "Автомобілем року в Китаї 2026"

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Електричний фастбек AUDI E5 Sportback став "Автомобілем року в Китаї 2026". Ця модель, розроблена спільно з SAIC, призначена виключно для китайського ринку.

Електромобіль AUDI E5 Sportback став "Автомобілем року в Китаї 2026"

Китайський суббренд компанії Audi - AUDI (назва пишеться великими літерами та без традиційних чотирьох кілець) - здобув головну нагороду премії "Автомобіль року в Китаї 2026". Перемогу приніс електричний фастбек E5 Sportback, розроблений спільно з китайським концерном SAIC. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

AUDI E5 Sportback створений ексклюзивно для китайського ринку і не продається в інших країнах. Модель побудована на новій цифровій платформі ADP, що поєднує німецьку інженерію з китайськими ІТ-рішеннями.

Nvidia та Tesla обрали різні стратегії для досягнення автономного водіння11.01.26, 01:02 • 3402 перегляди

Ключові характеристики топової версії:

  • Потужність: 579 кВт (776 к.с.);
    • Розгін: 0–100 км/год за 3,4 секунди;
      • Запас ходу: до 770 км на одному заряді;
        • Ціна: старт від $33 000.

          Тріумф над місцевими конкурентами

          Нагорода є знаковою, оскільки E5 Sportback зумів випередити сильних місцевих гравців, таких як BYD та Nio. Експерти зазначають, що успіх забезпечили агресивна цінова політика та технологічне оснащення, зокрема 59-дюймовий панорамний дисплей і передові системи допомоги водієві. За перші 30 хвилин після старту продажів бренд отримав понад 10 000 замовлень, що підтверджує високий попит на європейську преміальну якість у локальній адаптації.

          Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна сила10.01.26, 03:01 • 13629 переглядiв

          Степан Гафтко

          Авто
          Техніка
          Бренд
          Електроенергія
          Audi
          Китай