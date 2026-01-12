Электромобиль AUDI E5 Sportback стал "Автомобилем года в Китае 2026"

Китайский суббренд компании Audi - AUDI (название пишется заглавными буквами и без традиционных четырех колец) - получил главную награду премии "Автомобиль года в Китае 2026". Победу принес электрический фастбэк E5 Sportback, разработанный совместно с китайским концерном SAIC. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Подробности

AUDI E5 Sportback создан эксклюзивно для китайского рынка и не продается в других странах. Модель построена на новой цифровой платформе ADP, сочетающей немецкую инженерию с китайскими ИТ-решениями.

Ключевые характеристики топовой версии:

Мощность: 579 кВт (776 л.с.);

Разгон: 0–100 км/ч за 3,4 секунды;

Запас хода: до 770 км на одном заряде;

Цена: старт от $33 000.

Триумф над местными конкурентами

Награда является знаковой, поскольку E5 Sportback сумел опередить сильных местных игроков, таких как BYD и Nio. Эксперты отмечают, что успех обеспечили агрессивная ценовая политика и технологическое оснащение, в частности 59-дюймовый панорамный дисплей и передовые системы помощи водителю. За первые 30 минут после старта продаж бренд получил более 10 000 заказов, что подтверждает высокий спрос на европейское премиальное качество в локальной адаптации.

