Электромобиль AUDI E5 Sportback стал "Автомобилем года в Китае 2026"
Киев • УНН
Электрический фастбэк AUDI E5 Sportback стал "Автомобилем года в Китае 2026". Эта модель, разработанная совместно с SAIC, предназначена исключительно для китайского рынка.
Китайский суббренд компании Audi - AUDI (название пишется заглавными буквами и без традиционных четырех колец) - получил главную награду премии "Автомобиль года в Китае 2026". Победу принес электрический фастбэк E5 Sportback, разработанный совместно с китайским концерном SAIC. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Подробности
AUDI E5 Sportback создан эксклюзивно для китайского рынка и не продается в других странах. Модель построена на новой цифровой платформе ADP, сочетающей немецкую инженерию с китайскими ИТ-решениями.
Ключевые характеристики топовой версии:
- Мощность: 579 кВт (776 л.с.);
- Разгон: 0–100 км/ч за 3,4 секунды;
- Запас хода: до 770 км на одном заряде;
- Цена: старт от $33 000.
Триумф над местными конкурентами
Награда является знаковой, поскольку E5 Sportback сумел опередить сильных местных игроков, таких как BYD и Nio. Эксперты отмечают, что успех обеспечили агрессивная ценовая политика и технологическое оснащение, в частности 59-дюймовый панорамный дисплей и передовые системы помощи водителю. За первые 30 минут после старта продаж бренд получил более 10 000 заказов, что подтверждает высокий спрос на европейское премиальное качество в локальной адаптации.
