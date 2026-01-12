Электромобиль AUDI E5 Sportback стал "Автомобилем года в Китае 2026"

$42.990.00
11 января, 18:21 • 10220 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 16315 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 18049 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 19775 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 36263 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 29025 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33044 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43349 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 67398 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 44838 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Популярные новости
Ликвидация последствий атак рф и непогода в Украине: заместитель руководителя ОП провел совещание с главами ОВА11 января, 15:01 • 5102 просмотра
Поражение буровых установок на Каспии: ССО показали кадры удараVideo11 января, 15:33 • 8266 просмотра
"Вы присягали Конституции, а не Трампу": конгрессмен призвал военных США не выполнять приказ о вторжении в Гренландию11 января, 16:10 • 6740 просмотра
Украинцев ждут отключения света 12 января: Укрэнерго опубликовало графики11 января, 17:42 • 7974 просмотра
Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС18:48 • 5650 просмотра
публикации
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 36263 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 57804 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 105900 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 132395 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 101571 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Башар Асад
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр
Великобритания
Запорожская область
УНН Lite
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 644 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 21639 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 24344 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 80014 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 80558 просмотра
Нефть марки Brent

Электромобиль AUDI E5 Sportback стал "Автомобилем года в Китае 2026"

Киев • УНН

 • 76 просмотра

Электрический фастбэк AUDI E5 Sportback стал "Автомобилем года в Китае 2026". Эта модель, разработанная совместно с SAIC, предназначена исключительно для китайского рынка.

Электромобиль AUDI E5 Sportback стал "Автомобилем года в Китае 2026"

Китайский суббренд компании Audi - AUDI (название пишется заглавными буквами и без традиционных четырех колец) - получил главную награду премии "Автомобиль года в Китае 2026". Победу принес электрический фастбэк E5 Sportback, разработанный совместно с китайским концерном SAIC. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Подробности

AUDI E5 Sportback создан эксклюзивно для китайского рынка и не продается в других странах. Модель построена на новой цифровой платформе ADP, сочетающей немецкую инженерию с китайскими ИТ-решениями.

Nvidia и Tesla выбрали разные стратегии для достижения автономного вождения11.01.26, 01:02 • 3402 просмотра

Ключевые характеристики топовой версии:

  • Мощность: 579 кВт (776 л.с.);
    • Разгон: 0–100 км/ч за 3,4 секунды;
      • Запас хода: до 770 км на одном заряде;
        • Цена: старт от $33 000.

          Триумф над местными конкурентами

          Награда является знаковой, поскольку E5 Sportback сумел опередить сильных местных игроков, таких как BYD и Nio. Эксперты отмечают, что успех обеспечили агрессивная ценовая политика и технологическое оснащение, в частности 59-дюймовый панорамный дисплей и передовые системы помощи водителю. За первые 30 минут после старта продаж бренд получил более 10 000 заказов, что подтверждает высокий спрос на европейское премиальное качество в локальной адаптации.

          Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж всего 10 единиц и пятикратная прижимная сила10.01.26, 03:01 • 13628 просмотров

          Степан Гафтко

          Авто
          Техника
          Бренд
          Электроэнергия
          Audi
          Китай