Audi RS5 2026 представили публике - с мощностью гибридного двигателя V6, но значительно тяжелее

Mercedes-AMG и BMW M уже предлагают плагин-гибриды, и теперь настала очередь Audi Sport представить электрифицированные спортивные модели. Новый RS5 напоминает о том, что ужесточение норм выбросов заставляет крупнейших игроков отрасли адаптировать свои впечатляющие автомобили к более строгим требованиям европейского законодательства, сообщает Motor1.com, пишет УНН.

Детали

Первый плагин-гибрид (PHEV) от Audi в Ингольштадте с индексом RS "призван найти правильный баланс между старым подходом и новой эрой электрификации", пишет издание. Вместо того, чтобы уменьшить объем двигателя до четырехцилиндрового, Audi Sport сохранила под капотом 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом. Теперь он развивает 503 лошадиные силы, что на 59 л.с. больше, чем у предшественника.

Мощность передается на колеса через восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и новую систему Quattro с распределением крутящего момента на задней оси. Audi Sport разработала режим RS с увеличенным крутящим моментом для захватывающих выходок на задней оси, хотя этот, по сути, режим дрифта предназначен только для "дорог без публики". Коробка передач Tiptronic в паре с самоблокирующимся дифференциалом может передавать до 85 процентов крутящего момента на заднюю ось. В зависимости от условий движения до 70 процентов может передаваться на передние колеса.

На этот раз шестицилиндровый двигатель работает не сам. Он работает в паре с электродвигателем мощностью 174 л.с. В совокупности гибридная система с возможностью подзарядки от сети обеспечивает значительные 630 л.с. и 825 Нм крутящего момента. Неплохо для модели, которая конкурирует в том же классе, что и снятый с производства A4, отмечает издание.

Как и ожидалось, новый RS5 невероятно быстр. Audi заявляет о разгоне от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды и максимальной скорости 285 км/ч. Вам не придется постоянно полагаться на бензиновый двигатель, потому что батарея емкостью 25,9 кВт·ч позволяет использовать полностью электрический режим. В городе водители могут проехать до 87 км без использования топлива. Полная зарядка после разрядки занимает около двух с половиной часов.

"Но хотя новый RS5, кажется, предлагает лучшее из обоих миров, есть один существенный недостаток: вес. Да, автомобиль стал значительно тяжелее. Более практичный Avant весит 2370 килограммов в европейской комплектации. Это существенное увеличение на 625 килограммов по сравнению с предшественником. Ого", - говорится в публикации.

В то же время, RS5 Avant на 280 кг тяжелее, чем более крупный RS6 Avant с неэлектрифицированным V8. Увеличение массы обусловлено не только наличием гибридной силовой установки. Базовая модель A5 также значительно больше, чем замененная ею A4. Аналогично ожидается, что следующий RS6 также прибавит в весе, если сохранит V8, добавит электродвигатель и увеличится в размерах, пишет издание.

Если не брать в расчет технические характеристики, новый RS5, пишет издание, "выглядит фантастически, по крайней мере снаружи". Широкий кузов оснащен функциональными воздухозаборниками на передних крыльях и большими овальными наконечниками выхлопных труб, расположенными ближе к центру бампера.

Модели RS примерно на 9 сантиметров шире стандартного A5 как спереди, так и сзади, где опционально устанавливаются керамические тормоза за 20- или 21-дюймовыми колесами. Более темные матричные светодиодные фары и черные "четыре кольца" усиливают визуальную эффектность, дополненную мотивом шахматного флага, повторяющимся в OLED-задних фонарях. Массивные передние воздухозаборники и задние спойлеры для обоих типов кузова не оставляют сомнений, что это топовая версия A5, отмечает издание.

Внутри изменения, как отмечается, менее радикальны. Здесь, как и раньше, много глянцевой черной отделки, трехэкранный дисплей с толстыми рамками и привычные сенсорные элементы управления. Audi обновила салон, установив сиденья с обнимающей тело посадкой, стандартным электрическим регулированием и функцией массажа. Базовая версия RS5 не имеет кожаной обивки, тогда как более дорогие комплектации предлагают на выбор красную или серую кожу.

В салоне также установлен обтянутый кожей руль со сплющенными верхней и нижней частями, дополненный кнопками RS для переключения режимов движения и активации функции ускорения. Она длится 10 секунд, разблокируя максимальную мощность для обгона или впечатления пассажиров. Контрастная строчка, черная обивка потолка и декоративные вставки завершают список изменений.

Audi планирует запустить новые модели RS5 в Европе в первом квартале этого года. В Германии седан RS5 стоит от 106 200 евро, а более практичный универсал RS5 – от 107 850 евро. Поставки клиентам запланированы на лето этого года. В США автомобиль появится в следующем году, но Audi не готова подтвердить, появится ли универсал.

