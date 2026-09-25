Volkswagen відкличе майже 4 мільйони авто
Київ • УНН
Volkswagen відкличе близько 4 млн автомобілів марок Volkswagen, Audi, Skoda та Seat. Причина — ризик корозії гвинта в кермовому управлінні.
Німецький автоконцерн Volkswagen відкличе близько 4 млн автомобілів чотирьох марок. Це стане найбільшою подібною акцією з часів скандалу "Дизельгейт", передає УНН із посиланням на Reuters та газету Handelsblatt.
Деталі
За даними Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини, відкликанню підлягають приблизно 2,16 млн. автомобілів марки Volkswagen і 700 тис. - марки Audi.
Як пише Handelsblatt, до списку також увійшли понад мільйон автомобілів чеського бренду Skoda, що належить Volkswagen, і 200 тис. машин іспанської марки Seat.
У Seat підтвердили ці цифри. У Skoda поки не прокоментували це повідомлення.
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Раніше у Volkswagen заявили, що власників попросили доставити автомобілі до сервісних центрів для ремонту через ризик корозії гвинта у кермовому управлінні. Якщо не усунути цю проблему, у довгостроковій перспективі це може порушити роботу кермового механізму.
Компанія підкреслила, що відкликання є запобіжним заходом, і зазначила, що заміна гвинта займе не більше години.
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