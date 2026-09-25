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Volkswagen отзовёт почти 4 миллиона автомобилей

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Volkswagen отзовёт около 4 млн автомобилей марок Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Причина — риск коррозии винта в рулевом управлении.

Volkswagen отзовёт почти 4 миллиона автомобилей
Фото: Reuters

Немецкий автоконцерн Volkswagen отзовет около 4 млн автомобилей четырех марок. Это станет крупнейшей подобной акцией со времен скандала "Дизельгейт", передает УНН со ссылкой на Reuters и газету Handelsblatt.

Детали

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, отзыву подлежат примерно 2,16 млн автомобилей марки Volkswagen и 700 тыс. — марки Audi.

Как пишет Handelsblatt, в список также вошли более миллиона автомобилей чешского бренда Skoda, принадлежащего Volkswagen, и 200 тыс. машин испанской марки Seat.

В Seat подтвердили эти цифры. В Skoda пока не прокомментировали это сообщение.

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Ранее в Volkswagen заявили, что владельцев попросили доставить автомобили в сервисные центры для ремонта из-за риска коррозии винта в рулевом управлении. Если не устранить эту проблему, в долгосрочной перспективе это может нарушить работу рулевого механизма.

Компания подчеркнула, что отзыв является предупредительной мерой, и отметила, что замена винта займет не более часа.

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Антонина Туманова

ЭкономикаАвто
Volkswagen
Audi
Германия