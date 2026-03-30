Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Porsche оголосила про розробку нової версії Cayenne з двигуном внутрішнього згоряння

Київ • УНН

 • 1332 перегляди

Компанія Porsche розробляє новий Cayenne з ДВЗ на платформах MLB-Evo та PPC. Реліз моделі очікується у 2028–2029 роках разом із електричною версією.

Компанія Porsche підтвердила, що працює над новим поколінням бензинового Cayenne, попри появу повністю електричної версії моделі. Про це повідомляє Аutoblog, пише УНН.

Деталі

Наразі виробник продовжує продавати Cayenne третього покоління з двигуном внутрішнього згоряння, який дебютував у 2017 році як модель 2019 року. У 2024 році авто отримало оновлення, однак його вік уже відчутний. Водночас електрична версія не є технічно пов’язаною з бензиновою, окрім назви, що дозволяє бренду зберігати баланс між новими технологіями та попитом клієнтів.

Як зазначив керівник проєкту Cayenne Ральф Келлер, компанія не планує відмовлятися від традиційних двигунів.

Ми плануємо зберігати двигуни внутрішнього згоряння та гібриди ще протягом наступного десятиліття

- повідомив Келлер.

Він також додав, що при розробці нової моделі можуть бути використані платформи MLB-Evo та PPC: "Ми можемо використовувати платформу MLB-Evo, і можемо використовувати платформу PPC. Завжди було успішно ділитися цими рішеннями".

Очікується, що нове покоління бензинового Cayenne з’явиться у 2028–2029 роках.

Крім того, Porsche посилює співпрацю з Audi. Зокрема, наступне покоління Macan базуватиметься на Audi Q5, а майбутній трирядний кросовер бренду буде пов’язаний із новим Audi Q9. Імовірно, новий Cayenne також матиме більше спільних технічних рішень із моделями Audi.

Варто зазначити, що нинішній Cayenne вже використовує спільну платформу MLB-Evo з Audi Q7, однак у наступному поколінні ця інтеграція може стати ще глибшою.

Ольга Розгон

