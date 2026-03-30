Porsche объявила о разработке новой версии Cayenne с двигателем внутреннего сгорания
Киев • УНН
Компания Porsche разрабатывает новый Cayenne с ДВС на платформах MLB-Evo и PPC. Релиз модели ожидается в 2028–2029 годах вместе с электрической версией.
Компания Porsche подтвердила, что работает над новым поколением бензинового Cayenne, несмотря на появление полностью электрической версии модели. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
Детали
В настоящее время производитель продолжает продавать Cayenne третьего поколения с двигателем внутреннего сгорания, который дебютировал в 2017 году как модель 2019 года. В 2024 году автомобиль получил обновление, однако его возраст уже ощутим. В то же время электрическая версия не является технически связанной с бензиновой, кроме названия, что позволяет бренду сохранять баланс между новыми технологиями и спросом клиентов.
Как отметил руководитель проекта Cayenne Ральф Келлер, компания не планирует отказываться от традиционных двигателей.
Мы планируем сохранять двигатели внутреннего сгорания и гибриды еще в течение следующего десятилетия
Он также добавил, что при разработке новой модели могут быть использованы платформы MLB-Evo и PPC: "Мы можем использовать платформу MLB-Evo, и можем использовать платформу PPC. Всегда было успешно делиться этими решениями".
Ожидается, что новое поколение бензинового Cayenne появится в 2028–2029 годах.
Кроме того, Porsche усиливает сотрудничество с Audi. В частности, следующее поколение Macan будет базироваться на Audi Q5, а будущий трехрядный кроссовер бренда будет связан с новым Audi Q9. Вероятно, новый Cayenne также будет иметь больше общих технических решений с моделями Audi.
Стоит отметить, что нынешний Cayenne уже использует общую платформу MLB-Evo с Audi Q7, однако в следующем поколении эта интеграция может стать еще глубже.
