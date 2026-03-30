Porsche объявила о разработке новой версии Cayenne с двигателем внутреннего сгорания

С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречи
Популярные новости
ГУР обнародовало список из 51 судна, которые помогают россии финансировать войну30 марта, 10:07 • 17525 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 34928 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 27195 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 19091 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 12296 просмотра
публикации
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент15:29 • 12566 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto14:18 • 12514 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов11:40 • 27424 просмотра
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили30 марта, 11:01 • 35155 просмотра
Подготовка автомобиля к лету: когда менять шины на летние30 марта, 06:55 • 52630 просмотра
«Аватар 4» уже на горизонте – дата премьеры и возвращение культовых героев16:42 • 2184 просмотра
Софи Тернер травмировалась - съемки сериала "Tomb Raider" остановлены на две недели15:06 • 5216 просмотра
Отец погибшего в Колумбайне раскритиковал новый ромком с Паттинсоном и Зендаей - в чем дело13:44 • 8328 просмотра
Ольга Фреймут показала кадры со дня рождения своей 91-летней бабушкиVideo12:19 • 19272 просмотра
HBO раскрыли планы на спин-оффы "Игры престолов"28 марта, 14:00 • 37612 просмотра
Porsche объявила о разработке новой версии Cayenne с двигателем внутреннего сгорания

Киев • УНН

 • 1472 просмотра

Компания Porsche разрабатывает новый Cayenne с ДВС на платформах MLB-Evo и PPC. Релиз модели ожидается в 2028–2029 годах вместе с электрической версией.

Компания Porsche подтвердила, что работает над новым поколением бензинового Cayenne, несмотря на появление полностью электрической версии модели. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Детали

В настоящее время производитель продолжает продавать Cayenne третьего поколения с двигателем внутреннего сгорания, который дебютировал в 2017 году как модель 2019 года. В 2024 году автомобиль получил обновление, однако его возраст уже ощутим. В то же время электрическая версия не является технически связанной с бензиновой, кроме названия, что позволяет бренду сохранять баланс между новыми технологиями и спросом клиентов.

Как отметил руководитель проекта Cayenne Ральф Келлер, компания не планирует отказываться от традиционных двигателей.

Мы планируем сохранять двигатели внутреннего сгорания и гибриды еще в течение следующего десятилетия

- сообщил Келлер.

Он также добавил, что при разработке новой модели могут быть использованы платформы MLB-Evo и PPC: "Мы можем использовать платформу MLB-Evo, и можем использовать платформу PPC. Всегда было успешно делиться этими решениями".

Ожидается, что новое поколение бензинового Cayenne появится в 2028–2029 годах.

Кроме того, Porsche усиливает сотрудничество с Audi. В частности, следующее поколение Macan будет базироваться на Audi Q5, а будущий трехрядный кроссовер бренда будет связан с новым Audi Q9. Вероятно, новый Cayenne также будет иметь больше общих технических решений с моделями Audi.

Стоит отметить, что нынешний Cayenne уже использует общую платформу MLB-Evo с Audi Q7, однако в следующем поколении эта интеграция может стать еще глубже.

Tesla официально прощается с Model S и Model X30.03.26, 03:40 • 5110 просмотров

