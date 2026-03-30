Tesla официально прощается с Model S и Model X
Киев • УНН
Компания разослала письма об ограниченных остатках моделей из-за изменения стратегии. Tesla освобождает мощности для выпуска роботакси Cybercab и роботов Optimus.
Tesla фактически подтвердила завершение истории своих флагманских электрокаров Model S и Model X. Компания разослала клиентам в США электронные письма, в которых поблагодарила за поддержку обеих моделей и прямо намекнула: остатки ограничены, поэтому желающим стоит поторопиться с заказом. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.
В самой Tesla не назвали точную дату финального снятия моделей с производства, однако риторика компании уже звучит как официальное прощание.
В письме компания заявила, что этот шаг должен "открыть путь к автономному будущему". Вероятно, Tesla начинает освобождать производственные мощности под новые стратегические продукты – прежде всего роботакси Cybercab и гуманоидного робота Optimus.
Это выглядит как еще один большой разворот компании Илона Маска – от классических электромобилей к более широкой технологической экосистеме, где ставка делается уже не только на авто.
Именно эти модели когда-то изменили рынок
Model S и Model X были для Tesla не просто машинами, а символами прорыва. Именно они сделали электрокары желанными для массового рынка, показав, что электромобиль может быть не скучной "экологической коробкой", а быстрой, дорогой и технологичной машиной.
Model S в 2012 году фактически перевернула представление об электроседанах, а Model X с дверями Falcon Wing стала одним из самых узнаваемых электрических SUV в мире.
Эпоха завершается на фоне более жесткой конкуренции
С тех пор рынок сильно изменился. В премиальном сегменте Tesla уже давно теснят Lucid, Porsche, Rivian, Hyundai и другие производители, которые зашли на территорию, которую когда-то почти единолично занимали Model S и Model X.
Теперь Tesla, похоже, окончательно закрывает одну из своих важнейших страниц и переходит к новому, значительно более рискованному этапу.
