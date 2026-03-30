$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1м/с
91%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ишак Дар
Биньямин Нетаньяху
Жовенель Мойсе
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Египет
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Нефть марки Brent
Золото

Tesla официально прощается с Model S и Model X

Киев • УНН

 • 3040 просмотра

Компания разослала письма об ограниченных остатках моделей из-за изменения стратегии. Tesla освобождает мощности для выпуска роботакси Cybercab и роботов Optimus.

Tesla официально прощается с Model S и Model X

Tesla фактически подтвердила завершение истории своих флагманских электрокаров Model S и Model X. Компания разослала клиентам в США электронные письма, в которых поблагодарила за поддержку обеих моделей и прямо намекнула: остатки ограничены, поэтому желающим стоит поторопиться с заказом. Об этом сообщает Autoblog, пишет УНН.

Подробности

В самой Tesla не назвали точную дату финального снятия моделей с производства, однако риторика компании уже звучит как официальное прощание.

В письме компания заявила, что этот шаг должен "открыть путь к автономному будущему". Вероятно, Tesla начинает освобождать производственные мощности под новые стратегические продукты – прежде всего роботакси Cybercab и гуманоидного робота Optimus.

Это выглядит как еще один большой разворот компании Илона Маска – от классических электромобилей к более широкой технологической экосистеме, где ставка делается уже не только на авто.

Именно эти модели когда-то изменили рынок

Model S и Model X были для Tesla не просто машинами, а символами прорыва. Именно они сделали электрокары желанными для массового рынка, показав, что электромобиль может быть не скучной "экологической коробкой", а быстрой, дорогой и технологичной машиной.

Model S в 2012 году фактически перевернула представление об электроседанах, а Model X с дверями Falcon Wing стала одним из самых узнаваемых электрических SUV в мире.

Эпоха завершается на фоне более жесткой конкуренции

С тех пор рынок сильно изменился. В премиальном сегменте Tesla уже давно теснят Lucid, Porsche, Rivian, Hyundai и другие производители, которые зашли на территорию, которую когда-то почти единолично занимали Model S и Model X.

Теперь Tesla, похоже, окончательно закрывает одну из своих важнейших страниц и переходит к новому, значительно более рискованному этапу.

Степан Гафтко

ТехнологииАвто