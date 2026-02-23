Tesla представила бюджетную версию Cybertruck со скидкой $20 тыс. и ограниченным сроком действия предложения

Компания Tesla выпустила новую комплектацию электрического пикапа Cybertruck начального уровня, стоимость которой стартует от 59 990 долларов. Генеральный директор компании Илон Маск намекнул на временный характер такой цены, отметив в соцсети X, что она может быть актуальной лишь в течение десяти дней в зависимости от уровня спроса. Об этом пишет УНН.

Детали

Новая версия пикапа оснащена двухмоторной установкой, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 секунды при запасе хода 517 километров. Главные изменения коснулись грузоподъемности: буксировочная способность снизилась до 3,4 тонны против 5 тонн в премиальных версиях, а полезная нагрузка уменьшилась до 910 килограммов.

Также бюджетная модификация поставляется на 18-дюймовых колесах вместо больших стандартных вариантов, однако скорость зарядки аккумулятора осталась на высоком уровне.

Всего на 10 дней. Зависит от того, какой спрос мы увидим на этом ценовом уровне – написал Илон Маск, отвечая на вопросы пользователей о будущей стоимости новинки.

Экономия на интерьере и рыночные перспективы

Для снижения стоимости Tesla пошла на упрощение внутреннего оснащения, заменив аудиосистему на более простую с семью динамиками и убрав сенсорный экран для задних пассажиров.

Кроме того, автомобиль лишился пневматической подвески, что позволило существенно уменьшить производственные затраты на фоне падения продаж модели в прошлом году. Хотя начальная цена все еще превышает обещанные ранее 40 000 долларов, она делает пикап более конкурентоспособным по сравнению с электрическими моделями от Chevrolet и Ford на современном рынке.

