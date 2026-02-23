Tesla представила бюджетну версію Cybertruck зі знижкою $20 тис та обмеженим терміном дії пропозиції

$43.270.00
50.920.00
ukenru
19:57 • 9334 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 18065 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 25116 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 32338 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 33185 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 45512 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 51516 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 41568 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 66801 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 71750 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.7м/с
89%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ЄС вимагає від США дотримуватися торговельної угоди після блокування мит Трампа22 лютого, 17:12 • 5304 перегляди
Королівський музичний коледж у Лондоні розмістив згадку про російський фестиваль. Українці домоглись її вилучення22 лютого, 17:39 • 5762 перегляди
Генпрокурор США поговорила з Трампом про вторгнення та стрілянину в Мар-а-Лаго22 лютого, 19:13 • 4670 перегляди
У Мексиці главу картелю Ель Менчо ліквідували сили безпеки, у п'яти штатах почались заворушення22 лютого, 19:41 • 15821 перегляди
Посольство рф у Південній Кореї вивісило пропагандистський банер та спровокувало дипломатичний скандал у Сеулі21:44 • 5944 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 83372 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 93104 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 101029 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 113096 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 151181 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Олександр Сирський
Густаво Петро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Село
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 40796 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 42756 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 42919 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 34060 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 36563 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Золото

Tesla представила бюджетну версію Cybertruck зі знижкою $20 тис та обмеженим терміном дії пропозиції

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Tesla випустила нову комплектацію Cybertruck за $59 990 з двомоторною установкою, розгоном до 100 км/год за 4,1 секунди та запасом ходу 517 км. Пропозиція може бути актуальною лише 10 днів, залежно від попиту.

Tesla представила бюджетну версію Cybertruck зі знижкою $20 тис та обмеженим терміном дії пропозиції

Компанія Tesla випустила нову комплектацію електричного пікапа Cybertruck початкового рівня, вартість якої стартує від 59 990 доларів. Генеральний директор компанії Ілон Маск натякнув на тимчасовий характер такої ціни, зазначивши у соцмережі X, що вона може бути актуальною лише протягом десяти днів залежно від рівня попиту. Про це пише УНН.

Деталі

Нова версія пікапа оснащена двомоторною установкою, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,1 секунди при запасі ходу 517 кілометрів. Головні зміни торкнулися вантажопідйомності: буксирувальна здатність знизилася до 3,4 тонни проти 5 тонн у преміальних версіях, а корисне навантаження зменшилося до 910 кілограмів.

Tesla випускає бюджетну версію Model Y та готується до закриття лінійок Model S і X03.02.26, 07:00 • 4921 перегляд

Також бюджетна модифікація постачається на 18-дюймових колесах замість більших стандартних варіантів, проте швидкість заряджання акумулятора залишилася на високому рівні.

Лише на 10 днів. Залежить від того, який попит ми побачимо на цьому ціновому рівні

– написав Ілон Маск, відповідаючи на запитання користувачів про майбутню вартість новинки.

Економія на інтер'єрі та ринкові перспективи

Для зниження вартості Tesla пішла на спрощення внутрішнього оснащення, замінивши аудіосистему на простішу з сімома динаміками та прибравши сенсорний екран для задніх пасажирів.

Окрім того, автомобіль позбувся пневматичної підвіски, що дозволило суттєво зменшити виробничі витрати на тлі падіння продажів моделі минулого року. Хоча початкова ціна все ще перевищує обіцяні раніше 40 000 доларів, вона робить пікап більш конкурентоспроможним порівняно з електричними моделями від Chevrolet та Ford на сучасному ринку.

Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29.01.26, 08:27 • 45969 переглядiв

Степан Гафтко

ТехнологіїАвто
Техніка
Бренд
Соціальна мережа
Електроенергія
Tesla Cybertruck
Tesla Inc
Ілон Маск