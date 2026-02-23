Tesla представила бюджетну версію Cybertruck зі знижкою $20 тис та обмеженим терміном дії пропозиції

Компанія Tesla випустила нову комплектацію електричного пікапа Cybertruck початкового рівня, вартість якої стартує від 59 990 доларів. Генеральний директор компанії Ілон Маск натякнув на тимчасовий характер такої ціни, зазначивши у соцмережі X, що вона може бути актуальною лише протягом десяти днів залежно від рівня попиту. Про це пише УНН.

Нова версія пікапа оснащена двомоторною установкою, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,1 секунди при запасі ходу 517 кілометрів. Головні зміни торкнулися вантажопідйомності: буксирувальна здатність знизилася до 3,4 тонни проти 5 тонн у преміальних версіях, а корисне навантаження зменшилося до 910 кілограмів.

Tesla випускає бюджетну версію Model Y та готується до закриття лінійок Model S і X

Також бюджетна модифікація постачається на 18-дюймових колесах замість більших стандартних варіантів, проте швидкість заряджання акумулятора залишилася на високому рівні.

Лише на 10 днів. Залежить від того, який попит ми побачимо на цьому ціновому рівні