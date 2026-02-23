Tesla представила бюджетну версію Cybertruck зі знижкою $20 тис та обмеженим терміном дії пропозиції
Київ • УНН
Tesla випустила нову комплектацію Cybertruck за $59 990 з двомоторною установкою, розгоном до 100 км/год за 4,1 секунди та запасом ходу 517 км. Пропозиція може бути актуальною лише 10 днів, залежно від попиту.
Компанія Tesla випустила нову комплектацію електричного пікапа Cybertruck початкового рівня, вартість якої стартує від 59 990 доларів. Генеральний директор компанії Ілон Маск натякнув на тимчасовий характер такої ціни, зазначивши у соцмережі X, що вона може бути актуальною лише протягом десяти днів залежно від рівня попиту. Про це пише УНН.
Деталі
Нова версія пікапа оснащена двомоторною установкою, що дозволяє розганятися до 100 км/год за 4,1 секунди при запасі ходу 517 кілометрів. Головні зміни торкнулися вантажопідйомності: буксирувальна здатність знизилася до 3,4 тонни проти 5 тонн у преміальних версіях, а корисне навантаження зменшилося до 910 кілограмів.
Tesla випускає бюджетну версію Model Y та готується до закриття лінійок Model S і X03.02.26, 07:00 • 4921 перегляд
Також бюджетна модифікація постачається на 18-дюймових колесах замість більших стандартних варіантів, проте швидкість заряджання акумулятора залишилася на високому рівні.
Лише на 10 днів. Залежить від того, який попит ми побачимо на цьому ціновому рівні
Економія на інтер'єрі та ринкові перспективи
Для зниження вартості Tesla пішла на спрощення внутрішнього оснащення, замінивши аудіосистему на простішу з сімома динаміками та прибравши сенсорний екран для задніх пасажирів.
Окрім того, автомобіль позбувся пневматичної підвіски, що дозволило суттєво зменшити виробничі витрати на тлі падіння продажів моделі минулого року. Хоча початкова ціна все ще перевищує обіцяні раніше 40 000 доларів, вона робить пікап більш конкурентоспроможним порівняно з електричними моделями від Chevrolet та Ford на сучасному ринку.
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів29.01.26, 08:27 • 45969 переглядiв