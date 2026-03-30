Tesla офіційно прощається з Model S та Model X

$43.8850.61
ukenru
29 березня, 13:23 • 14792 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
29 березня, 12:02 • 31068 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
29 березня, 09:25 • 28001 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 43863 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 37485 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 50580 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 42991 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 35762 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 34301 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 29414 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+6°
1м/с
91%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Польща запускає супутник MikroSAR для незалежної військової розвідки29 березня, 18:16 • 7120 перегляди
Стубб заявив про відсутність військової загрози після падіння дронів у Фінляндії29 березня, 18:53 • 6692 перегляди
Іран атакував алюмінієвий завод в Абу-Дабі29 березня, 19:46 • 6076 перегляди
Біля літака Трампа помітили дрон, в аеропорту терміново ввели обмеженняVideo29 березня, 20:14 • 5046 перегляди
Навіщо росії бойові криголами з "Калібрами", один з яких уразили ЗСУ і яку роль вони мають у війніPhoto23:09 • 12004 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto29 березня, 07:40 • 29980 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради29 березня, 07:21 • 43853 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 41475 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 55381 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 49216 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ішак Дар
Беньямін Нетаньягу
Жовенель Моїз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Єгипет
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"28 березня, 14:00 • 21724 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo28 березня, 13:27 • 21970 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 23363 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 27359 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 30888 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Brent
Золото

Tesla офіційно прощається з Model S та Model X

Київ • УНН

 • 2576 перегляди

Компанія розіслала листи про обмежені залишки моделей через зміну стратегії. Tesla звільняє потужності для випуску роботаксі Cybercab та роботів Optimus.

Tesla офіційно прощається з Model S та Model X

Tesla фактично підтвердила завершення історії своїх флагманських електрокарів Model S та Model X. Компанія розіслала клієнтам у США електронні листи, в яких подякувала за підтримку обох моделей і прямо натякнула: залишки обмежені, тож охочим варто поспішати із замовленням. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

У самій Tesla не назвали точну дату фінального зняття моделей із виробництва, однак риторика компанії вже звучить як офіційне прощання.

У листі компанія заявила, що цей крок має "відкрити шлях до автономного майбутнього". Ймовірно, Tesla починає звільняти виробничі потужності під нові стратегічні продукти – передусім роботаксі Cybercab та гуманоїдного робота Optimus.

Маск оголосив про будівництво двох заводів з виробництва чіпів SpaceX і Tesla в Техасі23.03.26, 06:57 • 7724 перегляди

Це виглядає як ще один великий розворот компанії Ілона Маска – від класичних електромобілів до ширшої технологічної екосистеми, де ставка робиться вже не лише на авто.

Саме ці моделі колись змінили ринок

Model S і Model X були для Tesla не просто машинами, а символами прориву. Саме вони зробили електрокари бажаними для масового ринку, показавши, що електромобіль може бути не нудною "екологічною коробкою", а швидкою, дорогою і технологічною машиною.

Model S у 2012 році фактично перевернула уявлення про електроседани, а Model X із дверима Falcon Wing стала одним із найвпізнаваніших електричних SUV у світі.

Епоха завершується на тлі жорсткішої конкуренції

З того часу ринок сильно змінився. У преміальному сегменті Tesla вже давно тиснуть Lucid, Porsche, Rivian, Hyundai та інші виробники, які зайшли на територію, яку колись майже одноосібно займали Model S і Model X.

Тепер Tesla, схоже, остаточно закриває одну зі своїх найважливіших сторінок і переходить до нового, значно ризикованішого етапу.

Tesla представила бюджетну версію Cybertruck зі знижкою $20 тис та обмеженим терміном дії пропозиції23.02.26, 03:47 • 4757 переглядiв

Степан Гафтко

ТехнологіїАвто