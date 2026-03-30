Tesla офіційно прощається з Model S та Model X
Київ • УНН
Компанія розіслала листи про обмежені залишки моделей через зміну стратегії. Tesla звільняє потужності для випуску роботаксі Cybercab та роботів Optimus.
Tesla фактично підтвердила завершення історії своїх флагманських електрокарів Model S та Model X. Компанія розіслала клієнтам у США електронні листи, в яких подякувала за підтримку обох моделей і прямо натякнула: залишки обмежені, тож охочим варто поспішати із замовленням. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.
У самій Tesla не назвали точну дату фінального зняття моделей із виробництва, однак риторика компанії вже звучить як офіційне прощання.
У листі компанія заявила, що цей крок має "відкрити шлях до автономного майбутнього". Ймовірно, Tesla починає звільняти виробничі потужності під нові стратегічні продукти – передусім роботаксі Cybercab та гуманоїдного робота Optimus.
Це виглядає як ще один великий розворот компанії Ілона Маска – від класичних електромобілів до ширшої технологічної екосистеми, де ставка робиться вже не лише на авто.
Саме ці моделі колись змінили ринок
Model S і Model X були для Tesla не просто машинами, а символами прориву. Саме вони зробили електрокари бажаними для масового ринку, показавши, що електромобіль може бути не нудною "екологічною коробкою", а швидкою, дорогою і технологічною машиною.
Model S у 2012 році фактично перевернула уявлення про електроседани, а Model X із дверима Falcon Wing стала одним із найвпізнаваніших електричних SUV у світі.
Епоха завершується на тлі жорсткішої конкуренції
З того часу ринок сильно змінився. У преміальному сегменті Tesla вже давно тиснуть Lucid, Porsche, Rivian, Hyundai та інші виробники, які зайшли на територію, яку колись майже одноосібно займали Model S і Model X.
Тепер Tesla, схоже, остаточно закриває одну зі своїх найважливіших сторінок і переходить до нового, значно ризикованішого етапу.
