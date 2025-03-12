Топ-8 техномагнатов потеряли в этом году $266 млрд

Восемь технологических титанов в этом году потеряли 266 миллиардов долларов из своего совокупного богатства, сообщило издание Business Insider 11 марта, пишет УНН.

Детали

Их совокупный чистый капитал упал на 64 миллиарда долларов в понедельник, на фоне того, как Nasdaq пережил худший день с 2022 года.

Илон Маск потерял 132 миллиарда долларов, или 30% своего состояния, в 2025 году после падения акций Tesla.

Восемь технологических миллиардеров увидели, что их совокупное состояние сократилось примерно на 266 миллиардов долларов в этом году, на фоне того, как политика президента США Дональда Трампа продолжает пугать инвесторов, пишет издание.

Эта цифра превышает рыночную стоимость большинства крупнейших компаний Америки, включая Salesforce, McDonald's и Wells Fargo.

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск возглавляет список потерявших богатство, согласно индексу миллиардеров Bloomberg. Самый богатый человек в мире потерял 132 миллиарда долларов, или 30% своего состояния, за последние 10 недель после падения акций Tesla на 45% за этот период.

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Джефф Безос из Amazon, Ларри Эллисон из Oracle, Майкл Делл из Dell Technologies и Дженсен Хуан из Nvidia потеряли более 20 миллиардов долларов из своих чистых активов в этом году, поскольку цены на акции их компаний упали. Amazon и Oracle потеряли около 11%, в то время как Dell и Nvidia потеряли более 20%.

Завершают группу соучредители Alphabet Ларри Пейдж и Сергей Брин - они потеряли около 18 и 17 миллиардов долларов каждый в этом году после падения акций материнской компании Google на 12% - и Стив Балмер, который потерял около 13 миллиардов долларов после падения акций Microsoft на 10%.

Совокупный чистый капитал восьми технологических титанов упал на 64 млрд долларов только в понедельник, на фоне того, как Nasdaq Composite упал на 4%, что стало самым резким однодневным падением с 2022 года.

Распродажа была спровоцирована предупреждением Трампа о том, что в экономике США наступит "переходный период" в интервью Fox News в воскресенье. Президент США не исключил рецессии, когда его спросили, ожидает ли он ее в этом году.



Возросшая неопределенность ослабила шумиху вокруг ИИ, которая подняла технологические акции и рынок в целом до рекордных максимумов в этом году. Одним из последствий этого является то, что 16 самых богатых людей мира стали на 236 миллиардов долларов "беднее", чем в начале января, после снижения на 87 миллиардов долларов в понедельник, согласно списку богатых людей Bloomberg.

Билл Гейтс из Microsoft и Марк Цукерберг из Meta все еще имели рост в размере от 4 до 5 миллиардов долларов за год к закрытию понедельника. Соучредитель Facebook потерял 9,5 миллиарда долларов в этот день - уступая только Маску в 29 миллиардов долларов.

Еще трое в списке находятся в плюсе в 2025 году, поскольку они менее подвержены влиянию технологий: Уоррен Баффет из Berkshire Hathaway "вырос" примерно на 14 миллиардов долларов, в то время как Бернар Арно из LVMH и Амансио Ортега из Inditex "выросли" от 6 до 7 миллиардов долларов.

"Богатейшим из богатых не стоит себя слишком жалеть, ведь 2024 год выдался для них просто блестящим. По состоянию на конец декабря состояние десяти крупнейших миллиардеров за год выросло более чем на 500 миллиардов долларов, а их совокупное состояние составляет 2 триллиона долларов - примерно столько же, сколько у Amazon или Alphabet", - пишет издание.

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