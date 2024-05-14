Мелінда Гейтс оголосила про вихід із Фонду Білла та Мелінди Гейтс
Київ • УНН
Мелінда Гейтс оголосила про свій вихід з Фонду Білла і Мелінди Гейтс після того, як отримала 12,5 мільярдів доларів на благодійні цілі.
Філантропка Мелінда Гейтс оголосила, що залишає благодійний фонд Bill and Melinda Gates Foundation, який вона заснувала разом зі своїм колишнім чоловіком Біллом Гейтсом. Про це вона повідомила у соцмережі X 13 травня, передає УНН.
Деталі
Після ретельного обмірковування та роздумів я вирішила відмовитися від ролі співголови Фонду Білла та Мелінди Гейтс. Мій останній день роботи у фонді 7 червня
За угодою між колишнім подружжям, Мелінда Гейтс після виходу з фонду отримає 12,5 мільярдів доларів на благодійні цілі "на користь жінок та сімей".
"Зараз критичний момент для жінок і дівчаток у США і в усьому світі - і ті, хто бореться за захист і просування рівності, гостро потребують підтримки", - заявила Мелінда Гейтс.
Білл Гейтс, коментуючи рішення колишньої дружини, подякував Меліндові Френчу за її внесок у роботу фонду.
"Мені шкода, що Мелінда йде, але я впевнений, що вона вплине на свою майбутню благодійну діяльність", — написав він у соцмережі X. Білл Гейтс додав, що "зберігає повну відданість роботі фонду".
Контекст
Білл Гейтс і Мелінда Френч одружилися 1994 року. У пари народилося троє дітей. У 2021 році подружжя Гейтс оголосило про розлучення.
Фонд Білла та Мелінди Гейтс — найбільший приватний фонд та один із найвпливовіших у світі.
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