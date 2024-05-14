Мелинда Гейтс объявила о выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс

Филантроп Мелинда Гейтс объявила, что покидает благотворительный фонд Bill and Melinda Gates Foundation, который она основала вместе со своим бывшим мужем Биллом Гейтсом. Об этом она сообщила в соцсети X 13 мая, передает УНН.

Детали

После тщательного обдумывания и размышлений я решила отказаться от роли сопредседателя Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Мой последний день работы в фонде 7 июня сообщила Мелинда Гейтс.

По соглашению между бывшими супругами, Мелинда Гейтс после выхода из фонда получит 12,5 миллиардов долларов на благотворительные цели "в пользу женщин и семей".

"Сейчас критический момент для женщин и девочек в США и во всем мире - и те, кто борется за защиту и продвижение равенства, остро нуждаются в поддержке", - заявила Мелинда Гейтс.

Билл Гейтс, комментируя решение бывшей жены, поблагодарил Мелиндову Френч за ее вклад в работу фонда.

"Мне жаль, что Мелинда уходит, но я уверен, что она повлияет на свою будущую благотворительную деятельность", - написал он в соцсети X. Билл Гейтс добавил, что "сохраняет полную преданность работе фонда".

Контекст

Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году. У пары родилось трое детей. В 2021 году супруги Гейтс объявили о разводе.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс - крупнейший частный фонд и один из самых влиятельных в мире.

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