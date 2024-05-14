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Мелинда Гейтс объявила о выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс
Мелинда Гейтс объявила о своем выходе из Фонда Билла и Мелинды Гейтс после того, как получила 12,5 миллиардов долларов на благотворительные цели.
ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей
Из-за активных боевых действий из приграничных населенных пунктов Харьковской области было эвакуировано более 6 700 жителей, в том числе 535 детей и 128 человек с ограниченными возможностями передвижения.
В России задержали еще одного чиновника Минобороны
Еще один высокопоставленный российский военный чиновник, генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, начальник Главного управления кадров Министерства обороны России, был задержан по подозрению в совершении уголовных преступлений.
166 взрывов в течение суток - войска России открывали огонь по 11 громадам Сумщины
13 мая российские войска обстреляли 11 населенных пунктов Сумской области, в результате чего произошло 166 взрывов из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, ракеты и беспилотники.
Немецкий производитель изготовит для Украины оружие под калибр автомата Калашникова
Немецкий производитель оружия Heckler & Koch планирует производить штурмовые винтовки и пулеметы в калибрах, которые использовались странами бывшего Варшавского договора для поставки в Украину.
На фронте произошло 148 боевых столкновений - Генштаб
Вооруженные силы Украины отбили 148 вражеских атак на различных участках фронта, включая Харьковский, Купянский, Лиманский, Северский, Краматорский, Покровский, Кураховский, Времьевский и Приднепровский, улучшив тактические позиции на некоторых участках, несмотря на интенсивный огонь противника.
За сутки россияне потеряли 800 солдат - Генштаб
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние 24 часа российская армия понесла значительные потери: более 800 военнослужащих погибли, а многочисленная военная техника была уничтожена или повреждена украинскими силами.
С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли или получили ранения почти 2000 детей - ЮНИСЕФ
Почти 2000 детей погибли или получили ранения в Украине с момента полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, согласно докладу ЮНИСЕФ.
Гораздо больше 30 тысяч военных прямо сейчас наступают на севере Харьковщины
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, более 30 000 российских военнослужащих ведут наступление в Харьковской области.
Jerry Heil и alyona alyona выпустили новую песню, которая могла представить Украину на Евровидении
Jerry Heil и alyona alyona, представители Украины на песенном конкурсе Евровидение 2024, выпустили новый совместный трек под названием "Подоляночка", который потенциально мог представить Украину на конкурсе.