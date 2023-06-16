Первый за четыре года визит: Билл Гейтс встретится с Си Цзиньпином в Пекине

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"16 июня президент Си Цзиньпин встретится в Пекине с Биллом Гейтсом, председателем Фонда Гейтсов", - сообщил государственный телеканал CCTV.

Гейтс - один из богатейших людей мира - является одним из многих западных бизнес-лидеров, посетивших Китай после того, как страна отменила строгие меры контроля за распространением коронавируса, из-за которых она была практически закрыта от мира в течение почти трех лет.

Это его первый визит в страну за последние четыре года.

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В четверг, в Фонде Билла и Мелинды Гейтс заявили, что выделят 50 миллионов долларов на поддержку усилий Китая в борьбе с малярией и туберкулезом, поскольку соучредитель Microsoft встретится в Пекине с глобальными партнерами в области здравоохранения и развития.

Фонд объявил, что возобновит сотрудничество с Глобальным институтом поиска новых лекарственных средств для здравоохранения (Global Health Drug Discovery Institute, GHDDI) - группой, базирующейся в Пекине и созданной Гейтсом, муниципальными властями Пекина и Университетом Цинхуа.

В заявлении Фонда Гейтсов говорится, что 50 миллионов долларов будут направлены на поддержку "усилий, направленных на улучшение состояния здоровья во всем мире с помощью жизненно важных методов лечения инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и малярия, от которых непропорционально сильно страдают беднейшие слои населения".

Как отмечается, в четверг, Гейтс выступил с речью на GHDDI, приветствовав усилия Китая в искоренении малярии и снижении уровня бедности.

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