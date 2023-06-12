Встановлена електрична потужність відновлюваних ресурсів Китаю становить понад 50%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Джерела енергії, не пов’язані з викопним паливом, у Китаї тепер перевищують 50% загальної встановленої потужності виробництва електроенергії, повідомило в понеділок державне ЗМІ Xinhua з посиланням на офіційного представника Національної комісії з питань реформ і розвитку, пише УНН.
Деталі
Джерела електроенергії, не пов’язані з викопним паливом, такі як енергія вітру та сонця, становлять 50,9% загальної встановленої потужності країни. Це означає дострокове завершення урядової цілі, запропонованої у 2021 році, згідно з якою до 2025 року планувалося перевищити потужності відновлюваних джерел енергії над потужностями викопного палива.
За даними Національного бюро статистики (NBS), на кінець 2022 року встановлена потужність виробництва електроенергії в Китаї становила 2564,05 ГВт.
Доповнення
В останні роки Китай виділив значні ресурси для будівництва потужностей з відновлюваної енергетики, будуючи великі вітрові, сонячні та гідроелектростанції на заході країни, намагаючись досягти максимуму викидів вуглецю до 2030 року.
Однак непослідовне використання ресурсів означає, що основою все одно виступає викопне паливо, головним чином вугілля.
Згідно з даними НБС, на вугілля припадало 56,2% загального споживання енергії минулого року проти 25,9% відновлюваних джерел енергії, включаючи ядерну енергію.