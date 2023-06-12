Установленная электрическая мощность возобновляемых ресурсов Китая составляет более 50%

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 10695 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 52118 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 104690 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 104823 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 247015 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 128403 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118298 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 359497 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83028 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135505 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 161709 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 117968 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 18117 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 98571 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 63845 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 247016 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 284013 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 359497 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 339019 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 387247 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 64296 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99004 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 118408 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162120 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77101 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Установленная электрическая мощность возобновляемых ресурсов Китая составляет более 50%

Киев • УНН

 • 500732 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Источники энергии, не связанные с ископаемым топливом, в Китае теперь превышают 50% общей установленной мощности производства электроэнергии, сообщило в понедельник государственное СМИ Xinhua со ссылкой на официального представителя Национальной комиссии по вопросам реформ и развития, пишет УНН.

Установленная электрическая мощность возобновляемых ресурсов Китая составляет более 50%

Детали 

Источники электроэнергии, не связанные с ископаемым топливом, такие как энергия ветра и солнца, составляют 50,9% общей установленной мощности страны. Это означает досрочное завершение правительственной цели, предложенной в 2021 году, согласно которой к 2025 году планировалось превысить мощности возобновляемых источников энергии над мощностями ископаемого топлива. 

По данным Национального бюро статистики (NBS), на конец 2022 года установленная мощность производства электроэнергии в Китае составляла 2564,05 ГВт.

Дополнение 

В последние годы Китай выделил значительные ресурсы для строительства мощностей по возобновляемой энергетике, строя крупные ветровые, солнечные и гидроэлектростанции на западе страны, пытаясь достичь максимума выбросов углерода к 2030 году.

Однако непоследовательное использование ресурсов означает, что основой все равно выступает ископаемое топливо, главным образом уголь.

Согласно данным НБС, на уголь приходилось 56,2% общего потребления энергии в прошлом году против 25,9% возобновляемых источников энергии, включая ядерную энергию.







Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,481.66