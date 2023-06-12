Установленная электрическая мощность возобновляемых ресурсов Китая составляет более 50%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Источники энергии, не связанные с ископаемым топливом, в Китае теперь превышают 50% общей установленной мощности производства электроэнергии, сообщило в понедельник государственное СМИ Xinhua со ссылкой на официального представителя Национальной комиссии по вопросам реформ и развития, пишет УНН.
Детали
Источники электроэнергии, не связанные с ископаемым топливом, такие как энергия ветра и солнца, составляют 50,9% общей установленной мощности страны. Это означает досрочное завершение правительственной цели, предложенной в 2021 году, согласно которой к 2025 году планировалось превысить мощности возобновляемых источников энергии над мощностями ископаемого топлива.
По данным Национального бюро статистики (NBS), на конец 2022 года установленная мощность производства электроэнергии в Китае составляла 2564,05 ГВт.
Дополнение
В последние годы Китай выделил значительные ресурсы для строительства мощностей по возобновляемой энергетике, строя крупные ветровые, солнечные и гидроэлектростанции на западе страны, пытаясь достичь максимума выбросов углерода к 2030 году.
Однако непоследовательное использование ресурсов означает, что основой все равно выступает ископаемое топливо, главным образом уголь.
Согласно данным НБС, на уголь приходилось 56,2% общего потребления энергии в прошлом году против 25,9% возобновляемых источников энергии, включая ядерную энергию.