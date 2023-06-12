Установленная электрическая мощность возобновляемых ресурсов Китая составляет более 50%

Детали

Источники электроэнергии, не связанные с ископаемым топливом, такие как энергия ветра и солнца, составляют 50,9% общей установленной мощности страны. Это означает досрочное завершение правительственной цели, предложенной в 2021 году, согласно которой к 2025 году планировалось превысить мощности возобновляемых источников энергии над мощностями ископаемого топлива.

По данным Национального бюро статистики (NBS), на конец 2022 года установленная мощность производства электроэнергии в Китае составляла 2564,05 ГВт.

Дополнение

В последние годы Китай выделил значительные ресурсы для строительства мощностей по возобновляемой энергетике, строя крупные ветровые, солнечные и гидроэлектростанции на западе страны, пытаясь достичь максимума выбросов углерода к 2030 году.

Однако непоследовательное использование ресурсов означает, что основой все равно выступает ископаемое топливо, главным образом уголь.

Согласно данным НБС, на уголь приходилось 56,2% общего потребления энергии в прошлом году против 25,9% возобновляемых источников энергии, включая ядерную энергию.













