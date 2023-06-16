Перший за чотири роки візит: Білл Гейтс зустрінеться з Сі Цзіньпіном у Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Співзасновник Microsoft Білл Гейтс має зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у п'ятницю. Про це повідомляють державні ЗМІ Китаю.
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"16 червня президент Сі Цзіньпін зустрінеться в Пекіні з Біллом Гейтсом, головою Фонду Гейтсів", - повідомив державний телеканал CCTV.
Гейтс - один з найбагатших людей світу - є одним з багатьох західних бізнес-лідерів, які відвідали Китай після того, як країна скасувала суворі заходи контролю за поширенням коронавірусу, через які вона була практично закрита від світу протягом майже трьох років.
Це його перший візит до країни за останні чотири роки.
Доповнення
У четвер, у Фонді Білла і Мелінди Гейтс заявили, що виділять 50 мільйонів доларів на підтримку зусиль Китаю в боротьбі з малярією і туберкульозом, оскільки співзасновник Microsoft зустрінеться в Пекіні з глобальними партнерами в галузі охорони здоров'я та розвитку.
Фонд оголосив, що відновить співпрацю з Глобальним інститутом пошуку нових лікарських засобів для охорони здоров'я (Global Health Drug Discovery Institute, GHDDI) - групою, що базується в Пекіні і була створена Гейтсом, муніципальною владою Пекіна та Університетом Цінхуа.
У заяві Фонду Гейтсів йдеться, що 50 мільйонів доларів будуть спрямовані на підтримку "зусиль, спрямованих на поліпшення стану здоров'я в усьому світі за допомогою життєво важливих методів лікування інфекційних захворювань, таких як туберкульоз і малярія, від яких непропорційно сильно страждають найбідніші верстви населення".
Як зазначається, у четвер, Гейтс виступив з промовою на GHDDI, привітавши зусилля Китаю у викоріненні малярії та зниженні рівня бідності.
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