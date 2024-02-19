рф поширює фейк про тестування препаратів на маріупольцях для західних фармкомпаній
Київ • УНН
кремлівське псевдоЗМІ поширює "новину" про тестування ревматологічних лікарських засобів на жителях Маріуполя для західних компаній у 2008-2016 роках.
У рф поширюють фейк про випробовування на маріупольцях препаратів у інтересах західних компаній у 2008-2016 роках. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
кремлівське псевдоЗМІ розповсюдило непідтверджену і неправдиву інформацію про те, що на пацієнтах лікарні №7 у Маріуполі випробовували ревматологічні лікарські засоби для західних фармкомпаній протягом 2008-2016 років.
Розповідь базується на документах, які були "знайдені на місці відбудови лікарні".
Однак жодних доказів чи підтверджень цієї історії не було представлено. Пропагандисти не мають ніяких конкретних даних, а посилання на "робітників, які знайшли документи з тестами", виглядає сумнівно та необґрунтовано.
Додатковий пошук інформації про "дослідження препаратів на пацієнтах маріупольських лікарень" у відкритих джерелах також не дав результату.
В Україні не фіксувалися випадки проведення досліджень на людях, відтак ця інформація є очевидним фейком.
Додамо
Цей поширений фейк є лише частиною кремлівського наративу, спрямованого на дискредитацію України та створення штучних загроз, таких як "американські біолабораторії", "вирощення бойових комарів" та "тестування невідомих речовин фондами Гейтса чи Сороса".
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