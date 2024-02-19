рф распространяет фейк о тестировании препаратов на мариупольцах для западных фармкомпаний

В рф распространяют фейк об испытаниях на мариупольцах препаратов в интересах западных компаний в 2008-2016 годах. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

кремлевское псевдоСМИ распространило неподтвержденную и ложную информацию о том, что на пациентах больницы №7 в Мариуполе испытывали ревматологические лекарственные средства для западных фармкомпаний в течение 2008-2016 годов.

Рассказ базируется на документах, которые были "найдены на месте восстановления больницы".

Однако никаких доказательств или подтверждений этой истории не было представлено. Пропагандисты не имеют никаких конкретных данных, а ссылка на "рабочих, которые нашли документы с тестами", выглядит сомнительно и необоснованно.

Дополнительный поиск информации об "исследованиях препаратов на пациентах мариупольских больниц" в открытых источниках также не дал результата.

В Украине не фиксировались случаи проведения исследований на людях, поэтому эта информация является очевидным фейком.

Добавим

Этот распространенный фейк является лишь частью кремлевского нарратива, направленного на дискредитацию Украины и создание искусственных угроз, таких как "американские биолаборатории", "выращивание боевых комаров" и "тестирование неизвестных веществ фондами Гейтса или Сороса".

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