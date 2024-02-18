рф распространяет фейк о раздаче мясорубок родственникам погибших защитников Авдеевки
Киев • УНН
Прокремлевские СМИ распространили фейковую новость о том, что матерям украинских солдат, которые погибли, защищая Авдеевку, подарили мясорубки. Использованное фото было сделано во время раздачи гуманитарной помощи и было отредактировано, чтобы добавить женщину с мясорубкой.
Прокремлевские СМИ распространяют "новость" о раздаче мясорубок родственникам погибших защитников Авдеевки. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Детали
Прокремлевские информационные ресурсы распространяют фейковую "новость" с соответствующим фото о том, что матерям украинских военных, погибших при обороне Авдеевки, вручили мясорубки.
Опровергая ложь, которую пытаются внедрить прокремлевские медиа, выявлено, что распространяемая "новость" является чистой фальсификацией.
Оригинальное фото, с которого началась эта манипуляция, фиксирует момент раздачи продуктовой гуманитарной помощи жителям Новогродовки Донецкой области от "Фонда Рината Ахметова". Далее проведенный фактчек указывает на то, что фотографию отредактировали в фоторедакторе, добавив к ней женщину с мясорубкой в руках и придумав фейковое описание.
Добавим
Такая деятельность имеет целью дискредитировать Украину.
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рф распространяет фейк о раздаче мясорубок родственникам погибших защитников Авдеевки
Прокремлевские СМИ распространили фейковую новость о том, что матерям украинских солдат, которые погибли, защищая Авдеевку, подарили мясорубки. Использованное фото было сделано во время раздачи гуманитарной помощи и было отредактировано, чтобы добавить женщину с мясорубкой.
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