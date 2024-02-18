рф распространяет фейк о раздаче мясорубок родственникам погибших защитников Авдеевки

Прокремлевские СМИ распространяют "новость" о раздаче мясорубок родственникам погибших защитников Авдеевки. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

Прокремлевские информационные ресурсы распространяют фейковую "новость" с соответствующим фото о том, что матерям украинских военных, погибших при обороне Авдеевки, вручили мясорубки.

Опровергая ложь, которую пытаются внедрить прокремлевские медиа, выявлено, что распространяемая "новость" является чистой фальсификацией.

Оригинальное фото, с которого началась эта манипуляция, фиксирует момент раздачи продуктовой гуманитарной помощи жителям Новогродовки Донецкой области от "Фонда Рината Ахметова". Далее проведенный фактчек указывает на то, что фотографию отредактировали в фоторедакторе, добавив к ней женщину с мясорубкой в руках и придумав фейковое описание.

Добавим

Такая деятельность имеет целью дискредитировать Украину.

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