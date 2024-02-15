российский дипфейк: Центр противодействия дезинформации опроверг видео от якобы бойцов ТРО, призывающих к перевороту

С помощью технологии дипфейк россияне создали фейковое обращение от якобы бойцов Сил обороны, которые призывают к свержению конституционного строя в Украине. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

В сети Тик-Ток появилось видео с якобы военными 153 батальона ТрО с призывами к свержению Конституционного строя в государстве.

На самом деле это видео создано с помощью технологии дипфейк, а лица с видео никогда не имели и не имеют отношения к 153 батальону ТрО - заявили в Центре противодействия дезинформации.

Кроме того, эту информацию подтвердили и в 117 отдельной бригаде территориальной обороны. Военные отмечают, что люди на этом видео никогда не имели и не имеют отношения к 153 батальону ТрО

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В ЦПИ подчеркивают, что распространяя такие фейки, вражеская пропаганда пытается дискредитировать украинских военных и деморализовать украинское общество.

Напомним,

Центр противодействия дезинформации опроверг сообщение об отставке секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, назвав фейком информацию, распространенную в телеграм-каналах.