Звільнення Секретаря РНБО Данілова фейк - Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував звільнення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, передає УНН.

Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Подібні "інсайди" – фейк, який грає на руку ворогу. - йдеться в повідомленні.

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На цьому тижні ЗМІ, телеграм-канали активно поширювали інформацію про нібито звільнення Данілова, міністра оборони Умєрова та головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах - Залужний

2 лютого Данілов заявив, що документа про відставку Залужного на сьогодні немає.