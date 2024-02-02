Звільнення Секретаря РНБО Данілова фейк - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про відставку секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, назвавши фейком інформацію, поширену в телеграм-каналах.
Центр протидії дезінформації при РНБО спростував звільнення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, передає УНН.
Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Подібні "інсайди" – фейк, який грає на руку ворогу.
Додамо
На цьому тижні ЗМІ, телеграм-канали активно поширювали інформацію про нібито звільнення Данілова, міністра оборони Умєрова та головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах - Залужний01.02.24, 19:45 • 109534 перегляди
2 лютого Данілов заявив, що документа про відставку Залужного на сьогодні немає.