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Звільнення Секретаря РНБО Данілова фейк - Центр протидії дезінформації

Звільнення Секретаря РНБО Данілова фейк - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 32196 перегляди

Центр протидії дезінформації спростував повідомлення про відставку секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, назвавши фейком інформацію, поширену в телеграм-каналах.

Центр протидії дезінформації при РНБО спростував звільнення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, передає УНН.  

Деякі телеграм-канали поширили інформацію про нібито звільнення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова. Подібні "інсайди" – фейк, який грає на руку ворогу. 

 - йдеться в повідомленні.  

Додамо

На цьому тижні ЗМІ, телеграм-канали активно поширювали інформацію про нібито звільнення Данілова, міністра оборони Умєрова та головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.  

Щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах - Залужний01.02.24, 19:45 • 109534 перегляди

2 лютого Данілов заявив, що документа про відставку Залужного на сьогодні немає. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
oleksii-danylovОлексій Данилов
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
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