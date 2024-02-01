Щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах - Залужний
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України наголосив на необхідності бути більш мобільними тактично і в засобах для перемоги над ворогом, зазначивши, що технології мають перевагу над традиціями, що дозволяє проводити більше безконтактних операцій і зменшувати втрати.
Маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах, щоб перемогти противника. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також зауважив, що "технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією", передає УНН із посиланням на CNN.
Переконаний, щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності і шляхи здобуття переваги - наголосив Залужний.
За його словами, у цьому контексті технології мають безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією. Вони дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій і, як наслідок, зменшити рівень втрат.
"Упевнений, що майбутнє - за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції. Це те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки і прийняття воєнно-політичних рішень", - резюмував Залужний.
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