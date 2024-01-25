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Залужний обговорив можливість підготовки українських військових в Польщі з польським начальником Генштабу Кукулою

Залужний обговорив можливість підготовки українських військових в Польщі з польським начальником Генштабу Кукулою

Київ • УНН

 • 21138 перегляди

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови поінформував свого польського колегу про ситуацію на фронті. Вони обговорили взаємні стратегічні інтереси та потенційну спільну підготовку військових у Польщі.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з  начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою. Про це з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Залужний проінформував польського колегу про оперативну обстановку на фронті. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів.

Залужний та Браун обговорили поточну ситуацію на фронті та узгодили питання, що становлять взаємний стратегічний інтерес15.01.24, 21:46 • 30236 переглядiв

Також обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом

- заявив Валерій Залужний. 

Доповнення

Крім того, Головнокомандувач Збройних сил України запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.

Також поінформував, як ми протидіємо ворожим ракетним ударам. У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим 

- підсумував Залужний.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Йшлося про перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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