Залужний обговорив можливість підготовки українських військових в Польщі з польським начальником Генштабу Кукулою
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови поінформував свого польського колегу про ситуацію на фронті. Вони обговорили взаємні стратегічні інтереси та потенційну спільну підготовку військових у Польщі.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних Сил Республіки Польща генералом Вєславом Кукулою. Про це з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Залужний проінформував польського колегу про оперативну обстановку на фронті. Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що Збройні Сили України продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку окупантів.
Залужний та Браун обговорили поточну ситуацію на фронті та узгодили питання, що становлять взаємний стратегічний інтерес15.01.24, 21:46 • 30236 переглядiв
Також обговорили безпекові ризики та можливу взаємодію у контексті українсько-польської співпраці. Зокрема, питання підготовки наших військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом
Доповнення
Крім того, Головнокомандувач Збройних сил України запросив генерала Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.
Також поінформував, як ми протидіємо ворожим ракетним ударам. У цьому контексті посилення спроможностей української системи ППО є надважливим
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Йшлося про перспективу та можливості об’єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги.