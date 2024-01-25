Залужный обсудил возможность подготовки украинских военных в Польше с польским начальником Генштаба Кукулой

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генералом Веславом Кукулой. Об этом со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ, передает УНН.

Детали

Залужный проинформировал польского коллегу о оперативной обстановке на фронте. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать районы обороны и уничтожать живую силу и технику оккупантов.

Залужный и Браун обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес

Также обсудили риски безопасности и возможное взаимодействие в контексте украинско-польского сотрудничества. В частности, вопросы подготовки наших военнослужащих в Польше, а также обмен боевым опытом - заявил Валерий Залужный.

Дополнение

Кроме того, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины пригласил генерала Кукулу в Украину совместно поработать в бригадах и на пунктах управления.

Также проинформировал, как мы противодействуем вражеским ракетным ударам. В этом контексте усиление возможностей украинской системы ПВО является сверхважным - подытожил Залужный.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. Речь шла о перспективе и возможности объединения технологических усилий Украины и НАТО для достижения победы.