Залужный и Браун обсудили текущую ситуацию на фронте и согласовали вопросы, представляющие взаимный стратегический интерес

Главнокомандующий Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. О чем говорили Главком рассказал в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

В пресс-службе Главнокомандования сообщили, что Залужный проинформировал генерала Брауна о ситуации на поле боя в целом и подробно на отдельных участках фронта.

Он также поделился результатами анализа боевых действий в 2023 году и своими прогнозами на 2024-й. Отмечается, что собеседники обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный стратегический интерес.

В завершение разговора Валерий Залужный поблагодарил американского коллегу и весь народ США за всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

Силы обороны уничтожили российский самолет А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22 - Залужный

Напомним

В этот же день Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Италии адмиралом Джузеппе Каво Драгоне вопросы регламентного обслуживания техники, а также пригласил его посетить Украину.