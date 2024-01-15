Залужний та Браун обговорили поточну ситуацію на фронті та узгодили питання, що становлять взаємний стратегічний інтерес
Київ • УНН
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поінформував Голову Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна про ситуацію на полі бою та обмінявся думками щодо взаємного стратегічного інтересу. Залужний подякував США за підтримку у боротьбі з Росією.
Головнокомандувач Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про що говорили Главком розповів у своєму телеграм-каналі, передає УНН.
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У пресслужбі Головнокомандування повідомили, що Залужний поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту.
Він також поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та своїми прогнозами на 2024-й. Зазначається, що співрозмовники обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес.
На завершення розмови Валерій Залужний подякував американському колезі та всьому народу США за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором.
Сили оборони знищили російський літак А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22 - Залужний15.01.24, 11:40 • 30302 перегляди
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Цього ж дня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Збройних Сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне питання регламентного обслуговування техніки, а також запросив його відвідати Україну.