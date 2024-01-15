Залужний та Браун обговорили поточну ситуацію на фронті та узгодили питання, що становлять взаємний стратегічний інтерес

Головнокомандувач Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Про що говорили Главком розповів у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

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У пресслужбі Головнокомандування повідомили, що Залужний поінформував генерала Брауна про ситуацію на полі бою в цілому та докладно на окремих ділянках фронту.

Він також поділився результатами аналізу бойових дій у 2023 році та своїми прогнозами на 2024-й. Зазначається, що співрозмовники обмінялися думками стосовно питань, що становлять взаємний стратегічний інтерес.

На завершення розмови Валерій Залужний подякував американському колезі та всьому народу США за всебічну підтримку України у боротьбі з російським агресором.

Сили оборони знищили російський літак А-50 та повітряний пункт управління ворога Іл-22 - Залужний

Нагадаємо

Цього ж дня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив із начальником Штабу оборони Збройних Сил Італії адміралом Джузеппе Каво Драгоне питання регламентного обслуговування техніки, а також запросив його відвідати Україну.