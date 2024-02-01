Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах - Залужный

Должны быть более мобильными в тактике и средствах, чтобы победить противника. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также отметил, что "технологии имеют несомненное преимущество по сравнению с традицией", передает УНН со ссылкой на CNN.

Убежден, чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах. Использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые возможности и пути получения преимущества - отметил Залужный.

По его словам, в этом контексте технологии имеют несомненное преимущество по сравнению с традицией. Они позволяют увеличить количество бесконтактных боевых действий и, как следствие, уменьшить уровень потерь.

"Уверен, что будущее - за новейшими технологиями, благодаря которым Вооруженные Силы Украины смогут проводить эффективные операции. Это то, над чем мы в Генеральном штабе длительное время работаем, чтобы в корне изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений", - резюмировал Залужный.

Залужный обсудил возможность подготовки украинских военных в Польше с польским начальником Генштаба Кукулой