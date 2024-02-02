Увольнение Секретаря СНБО Данилова фейк - Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации при СНБО опроверг увольнение Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, передает УНН.

Некоторые телеграм-каналы распространили информацию о якобы увольнении Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Подобные "инсайды" - фейк, который играет на руку врагу. - говорится в сообщении.

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На этой неделе СМИ, телеграм-каналы активно распространяли информацию о якобы увольнении Данилова, министра обороны Умерова и главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного.

Чтобы победить противника, мы должны быть более мобильными в тактике и средствах - Залужный

2 февраля Данилов заявил, что документа об отставке Залужного на сегодня нет.