Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Власти Днепропетровщины опровергли информацию о вероятном подкопе россиян на Никопольщине через который якобы в регион попала диверсионная группа оккупантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Никопольского РОА Евгения Евтушенко.

Детали

По его словам, гибель заместителя Никопольского городского головы, Виталия Юрьевича Журавлева всколыхнула волну сомнительных "новостей".

Относительно заявления, что это российская ДРГ, Евтушенко отметил, что до сих пор нет никаких доказательств в подтверждение этой версии.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что россияне якобы построили тоннель (подкоп) между берегами под высохшим Каховским водохранилищем.

На самом деле, водохранилище не является высохшим, а построение тоннеля длиной 4.6 километра (именно таково минимальное расстояние между берегами бывшего водохранилища) ТАЙНО от представителей Сил обороны Украины невозможно. Никаких инженерных работ, техники, работников в количестве достаточном для построения такого тоннеля не фиксируется - подчеркнул Евтушенко.

Дополнение

Глава Днепропетровского областного совета тоже подчеркнул, что заявления о вероятном подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем - фейк.

Всегда доверяйте только официальным источникам информации и придерживайтесь информационной гигиены. - подчеркнул Лукашук.

Контекст

Сегодня днем, на фоне гибели заместителя Никопольского городского головы, Виталия Юрьевича Журавлева, в сети появилась информация, что это работа российской ДРГ.

Мол, оккупанты попали в город через систему инженерных сооружений в районе высохшего Каховского водохранилища.

Напомним

Никопольский городской совет подтвердил смерть заместителя городского головы Виталия Журавлева после того, как неизвестные расстреляли автомобиль в Никополе.

Никопольская РВА опровергла фейки о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем