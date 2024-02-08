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Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 16:46  •  11865 просмотра

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Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.

Власти Днепропетровщины опровергли информацию о вероятном подкопе россиян на Никопольщине через который якобы в регион попала диверсионная группа оккупантов. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Никопольского РОА Евгения Евтушенко.

Детали 

По его словам, гибель заместителя Никопольского городского головы, Виталия Юрьевича Журавлева всколыхнула волну сомнительных "новостей".

Относительно заявления, что это российская ДРГ, Евтушенко отметил, что до сих пор нет никаких доказательств в подтверждение этой версии. 

Кроме того, он опроверг информацию о том, что россияне якобы построили тоннель (подкоп) между берегами под высохшим Каховским водохранилищем.

На самом деле, водохранилище не является высохшим, а построение тоннеля длиной 4.6 километра (именно таково минимальное расстояние между берегами бывшего водохранилища) ТАЙНО от представителей Сил обороны Украины невозможно. Никаких инженерных работ, техники, работников в количестве достаточном для построения такого тоннеля не фиксируется

- подчеркнул Евтушенко.

Дополнение 

Глава Днепропетровского областного совета тоже подчеркнул, что заявления о вероятном подкопе россиян  под высохшим Каховским водохранилищем - фейк. 

Всегда доверяйте только официальным источникам информации и придерживайтесь информационной гигиены.

- подчеркнул Лукашук.
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Контекст 

Сегодня днем, на фоне гибели заместителя Никопольского городского головы, Виталия Юрьевича Журавлева, в сети появилась информация, что это работа российской ДРГ.

Мол, оккупанты попали в город через систему инженерных сооружений в районе высохшего Каховского водохранилища.

Напомним

Никопольский городской совет подтвердил смерть заместителя городского головы Виталия Журавлева после того, как неизвестные расстреляли автомобиль в Никополе.

Никопольская РВА опровергла фейки о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Нікопольська РВА спростувала фейк про нібито підкоп росіян під висохлим Каховським водосховищем
Nikopol District Military Administration refutes fake about Russians' alleged digging under the dried-up Kakhovka reservoir
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Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.

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