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Вбивство заступника міського голови Нікополя: у міськраді офіційно підтвердили смерть Віталія Журавльова

Вбивство заступника міського голови Нікополя: у міськраді офіційно підтвердили смерть Віталія Журавльова

Київ • УНН

 • 109427 перегляди

Нікопольська міська рада підтвердила смерть заступника міського голови Віталія Журавльова після того, як невідомі розстріляли автомобіль в Нікополі.

У Нікопольській міській раді офіційно підтвердили смерть заступника міського голови Віталія Журавльова після розстрілу невідомими сьогодні у Нікополі автомобіля посадовця, пише УНН.

Деталі

"Скорбна новина. Загинув відомий політичний та громадський діяч Нікополя, заступник міського голови Журавльов Віталій Юрійович. За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць міста Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)", - повідомили у міськраді.

Як зазначили у мерії, Журавльов Віталій Юрійович народився 6 січня 1965 року.

1986 - 2010 рр. проходив службу в підрозділах МВС України, в тому числі з 1998 року – на керівних посадах. З грудня 2020 року працював радником, з вересня 2021 року – заступником міського голови Нікополя.

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови у Нікополі, він загинув - правоохоронці08.02.24, 11:39 • 24544 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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