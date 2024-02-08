Вбивство заступника міського голови Нікополя: у міськраді офіційно підтвердили смерть Віталія Журавльова

У Нікопольській міській раді офіційно підтвердили смерть заступника міського голови Віталія Журавльова після розстрілу невідомими сьогодні у Нікополі автомобіля посадовця, пише УНН.

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"Скорбна новина. Загинув відомий політичний та громадський діяч Нікополя, заступник міського голови Журавльов Віталій Юрійович. За даними слідства, 8 лютого 2024 року на одній із вулиць міста Нікополя невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України)", - повідомили у міськраді.

Як зазначили у мерії, Журавльов Віталій Юрійович народився 6 січня 1965 року.

1986 - 2010 рр. проходив службу в підрозділах МВС України, в тому числі з 1998 року – на керівних посадах. З грудня 2020 року працював радником, з вересня 2021 року – заступником міського голови Нікополя.

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови у Нікополі, він загинув - правоохоронці