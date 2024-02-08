Убийство заместителя городского головы Никополя: в городском совете официально подтвердили смерть Виталия Журавлева

В Никопольском городском совете официально подтвердили смерть заместителя городского головы Виталия Журавлева после расстрела неизвестными сегодня в Никополе автомобиля чиновника, пишет УНН.

Детали

"Печальная новость. Погиб известный политический и общественный деятель Никополя, заместитель городского головы Журавлев Виталий Юрьевич. По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц города Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы. Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - сообщили в горсовете.

Как отметили в мэрии, Журавлев Виталий Юрьевич родился 6 января 1965 года.

1986 - 2010 гг. проходил службу в подразделениях МВД Украины, в том числе с 1998 года - на руководящих должностях. С декабря 2020 года работал советником, с сентября 2021 года - заместителем городского головы Никополя.

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