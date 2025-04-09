Никополь, Болгария

В ночь на 19 апреля Днепропетровская область была атакована российскими войсками: утром было сбито 9 ракет, а ночью - еще 2, но некоторые ракеты попали, повредив объекты инфраструктуры в Днепре, предприятие в Павлограде, вызвав разрушения и жертвы в Синельниково и Никопольском районе, в Днепре погибло 2 человека, 15 получили ранения.
73-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в результате российского обстрела села Казацкое в Херсонской области.
Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар на автозаправочной станции, который спасатели потушили, без жертв.
Поздно вечером противовоздушная оборона сбила 2 "шахеды" в Криворожском районе, обломки повредили здание и вызвали пожар, хотя никто не пострадал, а российские войска обстреляли Никопольский район, повредив здания и объекты инфраструктуры.
российские военные атаковали общины Мировская и Марганецкая в Днепропетровской области Украины из тяжелой артиллерии, повредив два частных дома и газопровод, но обошлось без жертв. Ситуация в Кривом Роге и прилегающих районах остается под контролем.
В пятницу российская армия продолжила обстрел Никопольского района, повредив частные дома, хозяйственную постройку, теплицу и линию электропередач, но, к счастью, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации.
Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.
Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.
Никопольский городской совет подтвердил смерть заместителя городского головы Виталия Журавлева после того, как неизвестные расстреляли автомобиль в Никополе.
Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.
В результате российских ракетных обстрелов Павлограда и ударов беспилотников в Никопольском районе по меньшей мере три человека получили ранения, повреждены несколько домов и объектов инфраструктуры.
Несмотря на постоянные обстрелы, которые затрудняют восстановление, ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения в регионах вдоль линии соприкосновения.
Генеральная прокуратура начала уголовное расследование по факту атаки российского беспилотника на Марганец Никопольского района, в результате которой были ранены два человека, повреждены жилые дома и автомобиль.
российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии, повредив строения, линию электропередачи, газопровод и заборы.
Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.
Ночью российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв. Кроме того, в Кривом Розу вернули свет.
Ночью россияне обстреляли Никополь из артиллерии, повредив имущество, но никто не пострадал и не погиб.
Пять беспилотников-камикадзе уничтожили воинскую часть в Днепропетровской области, оставив 15 000 человек без электричества и повредив дома в Никопольском районе.
Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области Украины, в результате чего ранения получили двое жителей районного центра.
Из-за отключения электроэнергии, вызванного атакой беспилотника в Криворожском районе Украины, более 100 шахтеров оказались в ловушке под землей, но некоторые из них были спасены.
Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв.
31 января россияне атаковали Днепропетровскую область Украины, применив 13 беспилотников-камикадзе и артиллерийский огонь. В результате удара ранена одна женщина и повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.
За минувшие сутки российские войска более десятка раз атаковали Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники, артиллерию и ракеты, повредив десятки зданий и транспортных средств.
Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.