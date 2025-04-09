Никополь, Болгария

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28646 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Днепр: повреждены два инфраструктурных объекта, 2 погибших, 15 раненых, в области утром сбили 9 ракет, ночью - еще 2

В ночь на 19 апреля Днепропетровская область была атакована российскими войсками: утром было сбито 9 ракет, а ночью - еще 2, но некоторые ракеты попали, повредив объекты инфраструктуры в Днепре, предприятие в Павлограде, вызвав разрушения и жертвы в Синельниково и Никопольском районе, в Днепре погибло 2 человека, 15 получили ранения.

Война • 19 апреля, 05:19 • 24842 просмотра

Херсонщина: россияне обстреляли село Казацкое, травмирована женщина

73-летняя женщина получила ранения и была госпитализирована в результате российского обстрела села Казацкое в Херсонской области.

Война • 20 марта, 17:26 • 27306 просмотра

Армия рф утром атаковала Никополь, был пожар на АЗС - ГСЧС

Российские войска атаковали Никополь в Днепропетровской области, вызвав пожар на автозаправочной станции, который спасатели потушили, без жертв.

Война • 18 марта, 10:29 • 28790 просмотра

В Кривом Роге во время атаки "шахедов" обломки упали на пятиэтажку, обошлось без жертв - ОВА

Поздно вечером противовоздушная оборона сбила 2 "шахеды" в Криворожском районе, обломки повредили здание и вызвали пожар, хотя никто не пострадал, а российские войска обстреляли Никопольский район, повредив здания и объекты инфраструктуры.

Война • 18 марта, 06:19 • 28590 просмотра

На Днепропетровщине российские обстрелы повредили 2 дома и газопровод, но обошлось без жертв

российские военные атаковали общины Мировская и Марганецкая в Днепропетровской области Украины из тяжелой артиллерии, повредив два частных дома и газопровод, но обошлось без жертв. Ситуация в Кривом Роге и прилегающих районах остается под контролем.

Война • 11 февраля, 06:23 • 41954 просмотра

Днепропетровщина: армейцы рф обстреляли Никопольский район, повреждены пять жилых домов и коммуникации

В пятницу российская армия продолжила обстрел Никопольского района, повредив частные дома, хозяйственную постройку, теплицу и линию электропередач, но, к счастью, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации.

Война • 9 февраля, 16:55 • 27946 просмотра

Дефицита электричества нет, в краткосрочные ремонты выведены 3 блока и корпус ТЭС - Минэнерго

Дефицита электроэнергии в энергосистеме Украины не фиксируется, три энергоблока и корпус ТЭС были выведены из эксплуатации для проведения краткосрочных ремонтов.

Экономика • 9 февраля, 08:28 • 24497 просмотра

Никопольская РВА опровергла фейк о якобы подкопе россиян под высохшим Каховским водохранилищем

Глава Никопольской районной военной администрации опроверг заявления о том, что россияне построили тоннель под высохшим Каховским водохранилищем, а также о том, что диверсионная группа проникла в регион и убила заместителя мэра Никополя.

Война • 8 февраля, 16:46 • 28666 просмотра

Убийство заместителя городского головы Никополя: в городском совете официально подтвердили смерть Виталия Журавлева

Никопольский городской совет подтвердил смерть заместителя городского головы Виталия Журавлева после того, как неизвестные расстреляли автомобиль в Никополе.

политика • 8 февраля, 14:06 • 109428 просмотра

В Днепропетровской области армия рф ночью атаковала громаду, на Криворожье отработала ПВО - ОВА

Российские войска ночью обстреляли Мировскую громаду Никопольского района из тяжелой артиллерии, но обошлось без жертв, а противовоздушная оборона отработала на Криворожье.

Война • 8 февраля, 06:22 • 29273 просмотра

Днепропетровщина: в Павлограде из-за ракетного удара рф травмирована женщина

В результате российских ракетных обстрелов Павлограда и ударов беспилотников в Никопольском районе по меньшей мере три человека получили ранения, повреждены несколько домов и объектов инфраструктуры.

Война • 7 февраля, 17:22 • 25978 просмотра

Не успеваем восстанавливать, снова обстрел и снова обесточивание - директор ДТЭК о ситуации в прифронтовых регионах

Несмотря на постоянные обстрелы, которые затрудняют восстановление, ДТЭК работает над восстановлением электроснабжения в регионах вдоль линии соприкосновения.

Война • 7 февраля, 17:18 • 33334 просмотра

Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Марганцу, где были травмированы два человека

Генеральная прокуратура начала уголовное расследование по факту атаки российского беспилотника на Марганец Никопольского района, в результате которой были ранены два человека, повреждены жилые дома и автомобиль.

Война • 6 февраля, 17:24 • 26274 просмотра

россияне выпустили с десяток снарядов по Днепропетровщине: повреждены дома и газопровод

российские войска обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из артиллерии, повредив строения, линию электропередачи, газопровод и заборы.

Война • 5 февраля, 16:51 • 33980 просмотра

Оккупанты дважды за день били из тяжелой артиллерии по Никополю на Днепропетровщине

Российские военные дважды обстреляли Никополь Днепропетровской области из тяжелой артиллерии, повредив здания, в том числе административное здание и частные дома, но обошлось без жертв.

Война • 4 февраля, 16:57 • 37503 просмотра

Днепропетровщина: армейцы рф ночью вколотили из артиллерии по Никополю

Ночью российские военные обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, но, к счастью, обошлось без жертв. Кроме того, в Кривом Розу вернули свет.

Война • 4 февраля, 07:17 • 32673 просмотра

Россияне ночью обстреляли Никополь из артиллерии

Ночью россияне обстреляли Никополь из артиллерии, повредив имущество, но никто не пострадал и не погиб.

Война • 4 февраля, 06:25 • 29401 просмотра

На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

Пять беспилотников-камикадзе уничтожили воинскую часть в Днепропетровской области, оставив 15 000 человек без электричества и повредив дома в Никопольском районе.

Война • 3 февраля, 05:59 • 30218 просмотра

Днепропетровщина: в Никополе из-за обстрелов россиян ранены два человека

Российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области Украины, в результате чего ранения получили двое жителей районного центра.

Война • 2 февраля, 17:02 • 27981 просмотра

На Днепропетровщине из-за атаки дронов под землей застряли 100 шахтеров из-за атаки дронов

Из-за отключения электроэнергии, вызванного атакой беспилотника в Криворожском районе Украины, более 100 шахтеров оказались в ловушке под землей, но некоторые из них были спасены.

Общество • 2 февраля, 05:37 • 31461 просмотра

Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв

Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв.

Война • 1 февраля, 06:48 • 28653 просмотра

россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

31 января россияне атаковали Днепропетровскую область Украины, применив 13 беспилотников-камикадзе и артиллерийский огонь. В результате удара ранена одна женщина и повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.

Война • 31 января, 16:58 • 30772 просмотра

россияне атаковали Днепропетровщину дронами, артиллерией и ракетами: один человек ранен, есть разрушения

За минувшие сутки российские войска более десятка раз атаковали Днепропетровскую область Украины, используя беспилотники, артиллерию и ракеты, повредив десятки зданий и транспортных средств.

Война • 30 января, 17:03 • 90321 просмотра

россияне ночью дронами атаковали Криворожье: один сбит, другой попал в гражданскую инфраструктуру

Российские войска ночью атаковали Криворожье Днепропетровской области с помощью беспилотников; один беспилотник был сбит, а другой попал в гражданскую инфраструктуру, вызвав пожар.

Война • 30 января, 06:30 • 25589 просмотра