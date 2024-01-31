россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

Сегодня россияне в течение суток, 31 января, атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

россияне выпустили по Никопольщине 13 дронов-камикадзе и обстреляли из артиллерии. Били по Никополю, Покровской и Марганецкой громадам.

Пострадала 47-летняя женщина. У нее осколочное ранение. Сейчас в больнице, состояние средней тяжести - резюмировал Лысак.

По его словам, в результате российской атаки повреждены промышленное предприятие, инфраструктурный объект, шесть частных домов. А еще изуродованы несколько хозяйственных построек, грузовик и трактор.

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Дополнение

Также сегодня днем Лысак заявил, что в Криворожском районе Днепропетровской области силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.

По уточненной информации, обломки сбитой в Криворожском районе ракеты повредили здание исправительного учреждения - рассказал глава ОВА.

Напомним,

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении 14 из 20 беспилотников типа "шахед", запущенных российскими войсками над Украиной в ночь на 31 января.