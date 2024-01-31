россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  13571 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  106441 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  121961 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  124529 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  145729 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  159783 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  144960 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  137573 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  135086 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131157 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
dneprДнепр
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
nikopol-bolgariyaНикополь, Болгария
markhanetsМарханец
hesa-shahed-136HESA Shahed 136
ukrainaУкраина
krivoi-rogКривой Рог
kropivnitskiiКропивницкий
Loading...
Новости по теме

россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

31 января россияне атаковали Днепропетровскую область Украины, применив 13 беспилотников-камикадзе и артиллерийский огонь. В результате удара ранена одна женщина и повреждены жилые дома, инфраструктура и промышленные объекты.

Война •   •  17658 просмотра
россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и артиллерией: ранена 47-летняя женщина, есть разрушения

Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц

Международный суд ООН опубликовал 117-страничный текст своего решения по делу Украины против россии о нарушении конвенций о финансировании терроризма и расовой дискриминации, частично удовлетворив исковые требования Украины.

Политика •   •  16463 просмотра
Международный суд ООН обнародовал текст решения по иску Украины против рф. Его объем - 117 страниц

Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

Министр обороны Украины обсудил укрепление украинско-американского стратегического партнерства с официальными лицами США, в частности с заместителем Госсекретаря Викторией Нуланд и Послом Бриджит Бринк.

Политика •   •  16315 просмотра
Министр обороны Украины обсудил с официальными лицами США усиление стратегического партнерства

НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

НАПК призывает государственных служащих воздерживаться от использования ненормативной лексики в публичных выступлениях и социальных сетях для соблюдения высоких стандартов профессионального поведения.

Общество •   •  16608 просмотра
НАПК призывает чиновников избегать публичного использования нецензурной лексики

Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

По словам назначенного россией губернатора, обломки сбитой ракеты упали на пустыре в оккупированном Севастополе, - никто не пострадал.

Война •   •  20188 просмотра
Обломки якобы сбитой ракеты упали в оккупированном Севастополе

ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель

ЕС объявил о планах подготовить еще 20 000 украинских военнослужащих в дополнение к 40 000, которые уже прошли подготовку, в результате чего, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, к концу лета общее количество достигнет 60 000.

Война •   •  24000 просмотра
ЕС подготовит дополнительно 20 000 украинских солдат - Боррель

Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с помощником Государственного секретаря США Викторией Нуланд, чтобы обсудить реализацию антикоррупционной и корпоративной реформ, а также расширение сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе и использование замороженных российских активов для обороны Украины.

Политика •   •  18776 просмотра
Обсудили реализацию реформ: Шмыгаль встретился с Нуланд

Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн

Народному депутату Украины Александру Мариковскому сообщено о подозрении во внесении в е-декларации за 2020 год заведомо недостоверных сведений о владении криптовалютой на сумму 24,6 млн грн.

Политика •   •  18746 просмотра
Нардепа Александра Мариковского заподозрили в недостоверном декларировании криптовалюты на 24 млн грн

Полиция показала первые кадры после обстрела рф по центру Покровска

Правоохранители опубликовали видео кадров первых минут после российского ракетного удара по центру Покровска в Донецкой области.

Война •   •  26528 просмотра
Полиция показала первые кадры после обстрела рф по центру Покровска

Турецкий бизнес присоединяется к восстановлению украинской инфраструктуры

На встрече обсуждалось привлечение турецкого бизнеса к реконструкции украинской инфраструктуры, такой как морские порты, дороги и мосты, с целью увеличения экспорта и экономического сотрудничества между двумя странами.

Война •   •  22643 просмотра
Турецкий бизнес присоединяется к восстановлению украинской инфраструктуры