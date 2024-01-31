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росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранена 47-річна жінка, є руйнування

росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранена 47-річна жінка, є руйнування

Київ • УНН

 • 30771 перегляди

31 січня росіяни атакували Дніпропетровську область України, застосувавши 13 безпілотників-камікадзе та артилерійський вогонь. Внаслідок удару поранено одну жінку та пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та промислові об'єкти.

Сьогодні росіяни протягом доби, 31 січня, атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі 

росіяни випустили по Нікопольщині 13 дронів-камікадзе та обстріляли з артилерії. Били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадам.

Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості

- резюмував Лисак. 

За його словами, внаслідок російської атаки пошкоджені промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт, шість приватних осель. А ще понівечені декілька господарських споруд, вантажівка і трактор.

На Кіровоградщині вночі працювали по ворожих "шахедах", без жертв та руйнувань - ОВА31.01.24, 08:57 • 21323 перегляди

Доповнення

Також сьогодні вдень Лисак заявив, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.

За уточненою інформацією, уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи 

- розповів очільник ОВА.

Нагадаємо

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 14 з 20 безпілотників типу "шахед", запущених російськими військами над Україною в ніч на 31 січня.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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