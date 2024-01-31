росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією: поранена 47-річна жінка, є руйнування
Київ • УНН
31 січня росіяни атакували Дніпропетровську область України, застосувавши 13 безпілотників-камікадзе та артилерійський вогонь. Внаслідок удару поранено одну жінку та пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та промислові об'єкти.
Сьогодні росіяни протягом доби, 31 січня, атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе та артилерією. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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росіяни випустили по Нікопольщині 13 дронів-камікадзе та обстріляли з артилерії. Били по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадам.
Постраждала 47-річна жінка. В неї осколкове поранення. Наразі у лікарні, стан середньої тяжкості
За його словами, внаслідок російської атаки пошкоджені промислове підприємство, інфраструктурний об’єкт, шість приватних осель. А ще понівечені декілька господарських споруд, вантажівка і трактор.
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Також сьогодні вдень Лисак заявив, що у Криворізькому районі Дніпропетровської області сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету.
За уточненою інформацією, уламки збитої у Криворізькому районі ракети пошкодили будівлю виправної установи
Нагадаємо
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення 14 з 20 безпілотників типу "шахед", запущених російськими військами над Україною в ніч на 31 січня.