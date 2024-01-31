У Криворізькому районі ППО збила ворожу ракету - ОВА
Київ • УНН
Українська протиповітряна оборона збила ракету в Криворізькому районі, що підтвердив голова ОВА Сергій Лисак.
У Криворізькому районі Криворізькому районі Дніпропетровської області сьогодні сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У Криворізькому районі збили ворожу ракету. ПвК "Схід"
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