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В Криворожском районе ПВО сбила вражескую ракету - ОВА

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 16:42  •  21357 просмотра

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Украинские силы противовоздушной обороны перехватили вражескую ракету в Криворожском районе, а Никополь подвергся атаке беспилотника, который повредил здания, но обошлось без жертв.

В Криворожском районе Криворожском районе Днепропетровской области  сегодня вечером силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.  Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН

Вечером громко было в Криворожском районе. Работали наши защитники неба. Сбили ракету

- написал Лысак в Telegram.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что днем враг ударил по Никополю. Атаковал город двумя дронами-камикадзе.  В результате удара повреждены инфраструктурный объект, складское здание и пятиэтажка.

Погибших и пострадавших нет, указал Лысак. 

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Ранее 

УНН сообщал о взрывах в Кривом Роге. 

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Татьяна Краевская

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